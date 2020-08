Luca Argentero, lo scatto emozionante con la piccola Nina Speranza

L’attore torinese ha condiviso un post ottenendo oltre 186.000 like in poche ore

Una foto tenerissima che ha immediatamente conquistato il pubblico. L’attore torinese, classe 1978 , ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.700.00 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra lavoro, shooting fotografici e momenti di relax in famiglia.

Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di like contandone al momento più di 186.000.

Ora, Luca Argentero ha condiviso una nuova foto che ha subito fatto centro nel cuore dei fan. Lo scatto vede l’attore sdraiato su un’amaca in compagnia di Nina Speranza, questo il dolce e divertente messaggio scritto nella didascalia del post: “Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice..”.

Luca Argentero e Cristina Marino formano una delle coppie più glam, amate e popolari nel mondo dello spettacolo del Bel paese. I due artisti hanno appena dato il benvenuto alla piccola Nina Speranza , nata il 20 maggio 2020; nelle ultime settimane gli attori hanno pubblicato alcuni momenti in compagnia della piccola conquistando subito l’attenzione dei media.

Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero) in data: 9 Ago 2020 alle ore 12:17 PDT

Social: i post delle ultime ore

Se Luca Argentero ha conquistato i social con il dolce scatto con la piccola Nina Speranza, altre star de mondo dello showbiz italiano e internazionale hanno conquistato i media con i loro post. Il primo nome è quello della voce di Luci blu che ha condiviso uno scatto dal set del video del nuovo brano.

In seguito, abbiamo visto Madonna che ha pubblicato una foto risalente agli anni precedenti al suo debutto, Lady Gaga che ha condiviso il backstage del videoclip di Rain on Me con Ariana Grande, Miley Cyrus che ha mostrato un’anteprima di Midnight Sky e Britney Spears che a distanza di quasi vent’anni ha parlato dell’outfit sfoggiato con Justin Timberlake alla ventottesima edizione degli American Music Awards.