Emma Marrone, uno scatto dal video del nuovo singolo

Emma Marrone è inarrestabile. La voce di Luci blu continua a sorprendere il pubblico, in attesa di novità come annunciato sul suo profilo Instagram .

Emma Marrone: il video del nuovo brano

Dopo il successo dell’ultimo album, Fortuna, certificato disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie su suolo italiano, l’artista si è rimessa in moto, infatti alcune settimane fa la cantante ha pubblicato una foto all’interno di uno studio di registrazione annunciando l’arrivo di nuova musica senza però svelarne la data di uscita.

Nei giorni scorsi la Emma Marrone (FOTO) ha sorpreso di nuovo i fan condividendo uno scatto dal video del nuovo singolo, nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di like contandone al momento più di 69.000.

La foto vede protagonista la cantante, questo quanto scritto nella didascalia: “From set with love. Piccola anticipazione del video che abbiamo girato per quella canzone che non sapete come si chiama. Ciao”.

Non ci sono altre notizie riguardanti l’uscita di nuova musica, non resta quindi che attendere per scoprire tutte le novità.