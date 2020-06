Scopri quanto conosci Luca Argentero, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Con una candidatura al David di Donatello in attivo, Luca Argentero ( FOTO ) è fra gli attori italiani più amati degli ultimi anni. Durante la prossima puntata del late night show di Sky risponderà alle irriverenti domande di Alessandro Cattelan , in diretta dal Teatro di via Belli a Milano.

A EPCC LIVE l’artista porterà in scena un’inedita versione del suo più recente personaggio: nella serie Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero interpreta il brillante e autorevole dottor Andrea Fanti che, dopo un trauma cerebrale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni. L’attore vestirà in esclusiva per il pubblico del late night show di Sky i panni del Doc Fanti, per una prova molto particolare.

Il volto di Luca Argentero fa capolino sul piccolo schermo nel 2003 grazie alla partecipazione ad un noto reality show e da quel momento Argentero sceglie di dedicarsi alla recitazione e al mondo dello spettacolo. Nel 2005 esordisce in tv nella serie Carabinieri, per poi alternare al piccolo schermo anche il teatro e il cinema .

Durante il lockdown (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) Luca Argentero è diventato per la prima volta papà: nel corso dell’intervista a EPCC LIVE l’attore racconterà di questo periodo molto particolare durante il quale la sua compagna Cristina Marino (FOTO) ha dato alla luce la loro prima figlia, Nina Speranza.







Fra i successi cinematografici di Argentero ricordiamo Saturno contro (2007) di Ferzan Özpetek per il quale la star vince il Premio Diamanti al Cinema come Miglior attore non protagonista; la pellicola di Umberto Carteni sul delicato tema dell'omosessualità Diverso da chi? (2009), per cui la star ottiene una candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista; l’ultimo lavoro della regista Michela Andreozzi Brave ragazze (2019), che vale all'interprete la nomination ai Nastri d'Argento come migliore attore protagonista di commedia. Inoltre eccolo nei panni del maestro Leonardo da Vinci nel film targato Sky Io, Leonardo, in cui interpreta il maestro Leonardo da Vinci, sotto la regia di Jesus Garces Lambert.

Luca Argentero sarà ospite di EPCC LIVE (VIDEO) condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

