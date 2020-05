Cristina Marino e Luca Argentero: su Instagram, la foto della bimba

Uno scatto e una didascalia semplice ma che racchiude tutto l’amore della coppia

“Tu”. Una didascalia semplice, sullo stile della poesia ermetica che racchiude in una sillaba tutta l’essenza dell’amore. È così che Cristina Marino (FOTO) presenta ai followers la sua Nina Speranza, in un post su Instagram ad una settimana dal parto. La prima foto della figlia dell’attrice e del suo compagno Luca Argentero (FOTO) è dal forte impatto emotivo (Luca Argentero e Cristina Marino, la storia d’amore). La neonata è pancia sotto sul lenzuolo dalle nuance glacé del lettone dei genitori, teneramente raggomitolata su stessa fa solo intravedere il volto ai fan. La bimba della coppia Marino-Argentero (le foto più belle della coppia) è già trendy, cappellino rosa e tutina a righe in linea con la moda dell’estate.

Gli auguri vip ai genitori approfondimento Luca Argentero e Cristina Marino, la storia d'amore in foto In delirio i follower nel commentare il post e la bellezza di Nina Speranza, una cascata di commenti vip fa gli auguri ai genitori. “Mi emoziono tanto” scrive l’attrice Ludovica Bizzaglia, una moltitudine di emoticon a cuore da parte di Vittoria Puccini e Andrea Delogu. Essenziale ma intenso anche il cuore a corredo della prima foto Instagram di Nina Speranza di papà Luca Argentero, simbolo dell’amore al tempo dei social. La bimba sul web in realtà era già apparsa. Il 20 maggio Cristina Marino aveva pubblicato uno scatto emozionante per annunciare la nascita della figlia, tre mani che si intrecciano con la didascalia “noi”. Così in bianco e nero della neonata Nina Speranza era stata già mostrata la manina, adesso è possibile vederla in tutto il suo splendore.