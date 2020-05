Alena Seredova pubblica la prima foto con la figlia (e svela il nome)

“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”. Alena Seredova ( le foto più belle della showgirl ) aveva annunciato così sui social la nascita della sua bambina , una didascalia a corredo di un tenero scatto dove si intravede la piccola mano della neonata che si intreccia con quella della mamma subito dopo il parto. Un sogno divenuto realtà probabilmente perché la modella desiderava una figlia femmina, dopo gli adorati David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. A distanza di qualche ora, la modella di origine ceca si è affidata di nuovo a Instagram per svelare il nome della bimba . “ Vivienne Charlotte ” accompagnata da un emoticon, un cuore rosso, simbolo dell’amore ai tempi del web. Vivienne Charlotte è già una baby diva e viene postata sui social, a poco più di un giorno dal suo arrivo, in un affettuoso family pic. La neonata è in braccio a mamma Alena, che incanta il web con un sorriso smagliante. Papà Alessandro Nasi , noto imprenditore, appare visibilmente emozionato alle spalle delle sue donne.

Gli auguri da parte di fan, vip e amici della coppia

Subito a commentare lo scatto, con migliaia di messaggi, fan, vip e amici della coppia. Dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, i numerosi auguri ai neo genitori sono un attestato d’affetto per Alena Seredova e Alessandro Nasi. In particolare la modella, molto attiva sui social, non ha esitato a rispondere agli auguri granata di Simona Ventura, tifosissima del Torino, come ad altri commenti vip, tra cui Bobo Vieri, anche lui neo papà bis. Non sono mancate le affettuose congratulazioni di Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa e di altre wags, come Alice Campello, che aspetta il terzo figlio dal marito Alvaro Morata. La foto di famiglia, che sta riscuotendo grande successo sul web, dimostra anche che mamma Alena e la piccola Vivienne Charlotte sono in gran forma, nonostante il parto sia avvenuto con qualche giorno d’anticipo a Torino, dove la modella croata ha casa con il compagno Alessandro.

L’omaggio di Chiellini ad Alena Seredova

Appena appreso della nascita della bimba, anche Giorgio Chiellini e la moglie Carolina Bonistalli hanno voluto omaggiare i neogenitori con un mazzo di fiori e un affettuoso biglietto “benvenuta Vivienne, non vediamo l’ora di vederti!”. Lo scatto del gentile gesto della famiglia Chiellini è stato postato da Alena Seredova nelle Stories del suo profilo Instagram. Giusto un mese fa, a poche settimane dal parto, la modella ha compiuto 42 anni in quarantena e ha postato scatti felici con il compagno e foto divertenti con i figli David Lee e Louis Thomas. Anche nel giorno della festa della mamma ha posato con il pancione e i suoi figli, scatti di vita quotidiana felice e serena. Una gioia che Alena ha voluto condividere con i suoi fan dato che nel febbraio scorso, aveva rivelato a Verissimo quanto l’arrivo di Vivienne Charlotte fosse stato inaspettato: “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta”, aveva dichiarato dopo l’annuncio della gravidanza, aggiungendo che dopo due figli, non avrebbe mai pensato di diventare nuovamente mamma tris.