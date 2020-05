Alena Seredova mamma tris: è nata la sua bambina

La sua terza gravidanza, per la verità, era arrivata un po’ a sorpresa. «La mia speranza dà una speranza a tutte: io ero scettica, dicevo che non mi avrebbe voluta più nessuno , invece c’è sempre quell’ultimo al mondo che alla fine si aspetta. Io l’ho incontrato un po’ tardi. Sarò una mamma un po’ grandicella , ma sarò una mamma convinta di diventarlo» aveva detto a “Verissimo”. Oggi, eccola condividere tutta la sua gioia per la principessa di famiglia.

«Per fortuna sono stata benissimo durante questa gravidanza e non ci sono state quindi particolari limitazioni. Per i miei figli questa avventura inizierà quando vedranno arrivare a casa la sorellina e quando la sentiranno piangere» raccontava tempo fa.

Non è sempre stata felice come lo è oggi, Alena Seredova. Anzi, dopo la fine della sua relazione con il portiere della Juventus ha vissuto momenti difficili. «La cicatrice c’è sempre, non fa male, è guarita ma c’è: qualcosa mi rimane dentro, non posso fare finta di niente. Io ho spesso dei ricordi o dei racconti dove l’altra persona c’è, perché dovrei rinnegare qualcosa del passato? Con i miei ragazzi abbiamo degli album dove c’è il papà, io ho album anche dove il padre non c’è. Ora ho altri album, pieni di felicità» dichiarava nel salotto di Silvia Toffanin.

Che Gigi Buffon avesse una relazione con Ilaria D’Amico, del resto, Alena Seredova l’aveva saputo dalla stampa. Ma, nonostante quello, ha sempre cercato di agire per il bene dei suoi figli. Per anni, non ha commentato la fine del suo matrimonio. Non ha mai attribuito alcuna colpa all’ex compagno. Semplicemente, ha colto la felicità che nuovamente nella vita le si è presentata. «Oggi la mia vita è molto diversa, con il mio compagno faccio anche tante cose: lavora e viaggia molto, ma quando ha tempo libero fa tantissime cose. L’album è pieno, viviamo tante cose» ha detto a proposito della sua relazione con Alessandro Nasi, imprenditore classe 1974 e discendente della famiglia Agnelli.

Riservatissimo, Nasi non ha ancora commentato la nascita della sua bambina.