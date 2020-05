Eleonora Daniele è diventata mamma

I lieti eventi nel mondo dello spettacolo

Nelle ultime settimane numerosi lieti eventi hanno interessato lo showbiz internazionale, il primo è quello dell’attrice Melissa Rauch, celebre protagonista della serie televisiva The Big Bang Theory, che ha scritto anche un lungo post sul suo profilo Instagram parlando della nascita di Brooks: ”Sono incredibilmente grata e felice di annunciare la nostra del nostro bambino, Brooks Rauch, al quale abbiamo appena dato il benvenuto nel mondo e subito nei nostri cuori. Il suo arrivo è stato possibile, e non in piccola parte, grazie agli eroi schierati in prima linea, infermieri e dottori che ogni giorno lavorano per assicurarsi che la vita vada avanti, qualunque sia la situazione. Le parole non possono spiegare quanto sia grata di avere questo piccolo bambino nella nostra famiglia, ma dire che partorire in questo momento sia surreale è un eufemismo”.

Abbiamo poi visto la cantante Grimes e l’imprenditore Elon Musk, recentemente tornati al centro dei media internazionali per il cambio del nome del figlio inizialmente chiamato X Æ A-12.