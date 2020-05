Melissa Rauch, classe 1980, ha appena dato alla luce il piccolo Brooks. La star della celebre serie televisiva The Big Bang Theory ha raccontato la nascita del secondogenito. Vediamo insieme le parole dell’attrice rilasciate al magazine Glamour.

Melissa Rauch: la nascita del figlio Brooks

The Big Bang Theory è una delle serie televisive più celebri de piccolo schermo. I protagonisti hanno saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con sarcasmo e ironia diventando uno dei fenomeni mediatici più importanti e rivoluzionari nel mondo dell’intrattenimento.

Melissa Rauch, interprete di Bernadette Rostenkowski, ha appena annunciato la nascita dI Brooks tramite una foto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower. L’attrice ha dichiarato: "Sono incredibilmente grata e felice di annunciare la nostra del nostro bambino, Brooks Rauch, al quale abbiamo appena dato il benvenuto nel mondo e subito nei nostri cuori”.

La star di Big Bang Theory ha poi aggiunto: “Il suo arrivo è stato possibile, e non in piccola parte, grazie agli eroi schierati in prima linea, infermieri e dottori che ogni giorno lavorano per assicurarsi che la vita vada avanti, qualunque sia la situazione. Le parole non possono spiegare quanto sia grata di avere questo piccolo bambino nella nostra famiglia, ma dire che partorire in questo momento sia surreale è un eufemismo”.

Melissa Rauch: il messaggio alle donne

In seguito l’attrice si è aperta al pubblico raccontando al magazine Glamour paure e sentimenti provate prima del tanto atteso momento: “Non sarà da sola. Ho un partner. Lo stesso che per nove mesi ha ascoltato il battito del mio cuore dentro di me”.

Melissa Rauch ha poi parlato della presenza del marito grazie a FaceTime lasciando poi un messaggio di incoraggiamento a tutte le donne: “Come nota personale, ce la potete fare, ce la farete e lo farete con la fierezza di tutte quelle donne coraggiose e combattenti che prima di voi hanno portato vita e speranza in questo mondo durante uno dei periodi più incerti di sempre.