Luca Argentero è diventato papà: nata la prima figlia Nina Speranza

L'attore torinese, 42 anni, e la compagna Cristina Marino hanno annunciato la nascita su Instagram. "Noi. Nina Speranza Argentero", hanno scritto, rivelando il nome della piccola e postando una foto in cui si vedono le mani dei genitori e della bimba che si sfiorano

Luca Argentero è diventato papà. La compagna Cristina Marino ha dato alla luce Nina Speranza. L’annuncio è arrivato su Instagram nella serata di mercoledì 20 maggio. L’attore torinese, 42 anni, ha postato una foto in bianco e nero che ritrae tre mani, quella del padre, quella della madre e quella della neonata che si sfiorano ( LE FOTO DELL'ATTORE - LE FOTO DI CRISTINA MARINO )

L'annuncio su Instagram

“Noi. Nina Speranza Argentero” è la didascalia che accompagna l’immagine e che svela il nome della bambina. Luca Argentero e Cristina Marino, avevano annunciato la gravidanza, sempre sui social e sempre con uno scatto in bianco e nero su Instagram il 19 dicembre 2019. “E noi diventiamo in tre”, aveva scritto l’attore in quell’occasione.