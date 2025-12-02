Harry Potter, Dominic McLaughlin e la lettera di Daniel Radcliffe

Harry Potter, il protagonista Dominic McLaughlin e la lettera di Daniel RadcliffeSerie TV
Il nuovo maghetto della serie tv reboot HBO non ha nascosto l'entusiasmo per aver ricevuto parole di incoraggiamento direttamente dall’attore che per 10 anni ha fatto incantesimi nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling
“È stato folle”. In un’intervista al programma Saturday Mash-Up! Live di BBC, Dominic McLaughlin, il protagonista della serie tv reboot HBO di Harry Potter, ha condiviso la sua reazione dopo aver ricevuto una lettera di incoraggiamento direttamente da Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato il maghetto nella saga di otto film di Warner Bros. dal 2001 al 2011. Il mese scorso, in un’intervista a Good Morning America, il veterano della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts aveva rivelato di aver scritto al suo successore prima dell’inizio delle riprese e di aver ricevuto una “dolcissima risposta” dal giovane attore, che nella nuova avventura sarà protagonista insieme ad Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e ad Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger. “Non voglio essere uno spettro nella vita di questi bambini, ma volevo solo scrivergli per dirgli: “Spero che tu ti diverta tantissimo, e anche meglio di me – io mi sono divertito tantissimo, ma spero che tu ti diverta ancora di più"”, aveva spiegato Radcliffe. “E lo faccio, vedo queste foto di lui e degli altri bambini e vorrei solo abbracciarli. Sembrano così giovani. Li guardo e dico: “Oh, è pazzesco che facessi così a quell’età”. Ma è anche incredibilmente dolce e spero che si stiano divertendo un mondo”. Ora, McLaughlin ha svelato le sensazioni provate grazie alle parole del suo predecessore: “È stato pazzesco. Mio padre mi ha chiamato sul treno e mi ha dato questa lettera. L’ho letta e poi sono arrivato in fondo, e c’era scritto “Dan R.”. Stavo impazzendo, ma dovevo [mantenere la calma]. Ero sul treno”. Il giovane attore ha aggiunto che le riprese della serie tv stanno “andando alla grande” e che “sta andando davvero bene. Ho stretto buone amicizie con tutti, è fantastico essere lì”.
UNA NUOVA AVVENTURA
Anche Rupert Grint, volto di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, ha dichiarato a BBC di aver scritto una lettera simile ad Alastair Stout, che nella serie tv reboot HBO interpreterà il fedele amico dai capelli rossi del maghetto. “Gli ho scritto una lettera prima che iniziassero, per così dire, passandogli il testimone”, ha detto. “In realtà gli auguravo solo il meglio. Mi sono divertito tantissimo ad entrare in questo mondo e spero che lui viva la stessa esperienza...È piuttosto strano che questo ciclo si ripeta. Sono davvero incuriosito da come sarà”. Grint ha inoltre notato “una certa somiglianza di famiglia” tra lui e il giovane attore. “Penso che sia fantastico che sia una cosa completamente nuova”, ha aggiunto. “Sarà una cosa a sé stante, e penso che sarà divertente”. Il giovane cast include, tra gli altri, anche Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock e Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley. Lo scorso luglio la BBC aveva riferito che la casa di produzione Warner Bros. Studios di Leavesden aveva costruito una scuola temporanea per l’educazione dei giovani interpreti, che saranno impegnati sul set per circa 10 anni. Ogni stagione, infatti, sarà dedicata a un singolo romanzo di J.K. Rowling. La serie debutterà nel 2027.
