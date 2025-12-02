Harry Potter, Dominic McLaughlin e la lettera di Daniel Radcliffe

“È stato folle”. In un’intervista al programma Saturday Mash-Up! Live di BBC, Dominic McLaughlin, il protagonista della serie tv reboot HBO di Harry Potter, ha condiviso la sua reazione dopo aver ricevuto una lettera di incoraggiamento direttamente da Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato il maghetto nella saga di otto film di Warner Bros. dal 2001 al 2011. Il mese scorso, in un’intervista a Good Morning America, il veterano della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts aveva rivelato di aver scritto al suo successore prima dell’inizio delle riprese e di aver ricevuto una “dolcissima risposta” dal giovane attore, che nella nuova avventura sarà protagonista insieme ad Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e ad Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger. “Non voglio essere uno spettro nella vita di questi bambini, ma volevo solo scrivergli per dirgli: “Spero che tu ti diverta tantissimo, e anche meglio di me – io mi sono divertito tantissimo, ma spero che tu ti diverta ancora di più"”, aveva spiegato Radcliffe. “E lo faccio, vedo queste foto di lui e degli altri bambini e vorrei solo abbracciarli. Sembrano così giovani. Li guardo e dico: “Oh, è pazzesco che facessi così a quell’età”. Ma è anche incredibilmente dolce e spero che si stiano divertendo un mondo”. Ora, McLaughlin ha svelato le sensazioni provate grazie alle parole del suo predecessore: “È stato pazzesco. Mio padre mi ha chiamato sul treno e mi ha dato questa lettera. L’ho letta e poi sono arrivato in fondo, e c’era scritto “Dan R.”. Stavo impazzendo, ma dovevo [mantenere la calma]. Ero sul treno”. Il giovane attore ha aggiunto che le riprese della serie tv stanno “andando alla grande” e che “sta andando davvero bene. Ho stretto buone amicizie con tutti, è fantastico essere lì”.