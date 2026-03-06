Emma Watson avvistata con Gonzalo Hevia Baillères, chi è il nuovo amore dell'attriceSpettacolo
Un nuovo avvistamento della star del cinema col miliardario messicano confermerebbe le voci di una frequentazione che si rincorrono da mesi. L'imprenditore è riservatissimo, proprio come l'attrice britannica
Emma Watson potrebbe non essere più single, stando agli ultimi avvistamenti dell'attrice in compagnia di un uomo che, secondo alcuni, potrebbe essere il suo nuovo amore.
La star britannica è stata vista di recente in aeroporto insieme a Gonzalo Hevia Baillères, imprenditore messicano, già avvistato con lei negli ultimi mesi del 2025.
All'epoca i due erano stati visti insieme in vacanza, in una località sciistica sulle Alpi francesi.
Anche questa volta l'avvistamento sarebbe legato a un viaggio di ritorno da un'altra location vacanziera da sogno, la penisola di Punta Mita in Messico.
Per i media spagnoli (col magazine Quién in testa) non ci sono dubbi: il messicano è il nuovo compagno della star.
L'avvistamento in Messico in aeroporto
Emma Watson avrebbe un nuovo fidanzato, stando alle pagine dei media online di settore, dal Daily Mail a Page Six.
Il nuovo amore della star di Harry Potter è Gonzalo Hevia Baillères, imprenditore messicano del settore della tecnologia e della logistica, appartenente a una delle famiglie più ricche del suo Paese, tra le più ricche dell'intera America Latina.
Gonzalo Hevia Baillères è un imprenditore e uno startupper di successo ma la sua presenza pubblica è molto ridotta.
Quasi inesistente anche sui social media (su Instagram c'è un profilo privato col suo nome ma senza una foto necessariamente riconducibile a lui), sembra avere in comune con la trentacinquenne britannica la riservatezza.
Watson e il presunto nuovo compagno sono stati avvistati tra la folla in un aeroporto messicano mentre erano in attesa del loro volo. I due si sono scambiati qualche bacio mentre erano in coda al gate e le foto sono state riprese da diverse testate nelle pagine di gossip e cronache rosa.
Naturalmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla presunta nuova coppia.
Chi è Gonzalo Hevia Baillères
Le attività imprenditoriali di Gonzalo Hevia Baillères sono diversificate. Oltre ad essere fondatore e CEO di Lok, una società tecnologica che sviluppa soluzioni con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale., si occupa anche di imprese legate alla logistica.
Discendente dei Baillères, una delle dinastie messicane la cui fortuna deriva dall'attività mineraria, l'imprenditore è un rampollo di una delle famiglie più ricche del Messico nonché dell'America latina (i suoi possiedono anche la catena di punti vendita di magazzini del lusso messicani, El Palacio de Hierro).
Poche notizie sulla sua storia sentimentale, tranne quelle del periodo compreso tra il 2022 e il 2024 nel quale avrebbe frequentato Belinda Peregrín, la cantante e attrice spagnola di origini messicane, anche ex Disney star. Tra i due la rottura non sarebbe stata facile, al punto che i fan di lei vedono nel brano pubblicato nel 2025 Hereocromía riferimenti all'ex non proprio elogiativi.
