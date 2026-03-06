Emma Watson potrebbe non essere più single, stando agli ultimi avvistamenti dell'attrice in compagnia di un uomo che, secondo alcuni, potrebbe essere il suo nuovo amore . La star britannica è stata vista di recente in aeroporto insieme a Gonzalo Hevia Baillères , imprenditore messicano , già avvistato con lei negli ultimi mesi del 2025. All'epoca i due erano stati visti insieme in vacanza, in una località sciistica sulle Alpi francesi. Anche questa volta l'avvistamento sarebbe legato a un viaggio di ritorno da un'altra location vacanziera da sogno, la penisola di Punta Mita in Messico . Per i media spagnoli (col magazine Quién in testa) non ci sono dubbi: il messicano è il nuovo compagno della star .

L'avvistamento in Messico in aeroporto

Emma Watson avrebbe un nuovo fidanzato, stando alle pagine dei media online di settore, dal Daily Mail a Page Six.

Il nuovo amore della star di Harry Potter è Gonzalo Hevia Baillères, imprenditore messicano del settore della tecnologia e della logistica, appartenente a una delle famiglie più ricche del suo Paese, tra le più ricche dell'intera America Latina.

Gonzalo Hevia Baillères è un imprenditore e uno startupper di successo ma la sua presenza pubblica è molto ridotta.

Quasi inesistente anche sui social media (su Instagram c'è un profilo privato col suo nome ma senza una foto necessariamente riconducibile a lui), sembra avere in comune con la trentacinquenne britannica la riservatezza.

Watson e il presunto nuovo compagno sono stati avvistati tra la folla in un aeroporto messicano mentre erano in attesa del loro volo. I due si sono scambiati qualche bacio mentre erano in coda al gate e le foto sono state riprese da diverse testate nelle pagine di gossip e cronache rosa.

Naturalmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla presunta nuova coppia.