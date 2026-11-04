James Bond, Pierce Brosnan promuove Callum Turner come nuovo 007

L’ex interprete di James Bond esprime la propria stima per il collega, tra i nomi indicati per raccogliere l’eredità di Daniel Craig nel prossimo film diretto da Denis Villeneuve Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Pierce Brosnan esprime il proprio sostegno a Callum Turner come possibile nuovo James Bond. L’attore irlandese, che ha interpretato l’agente segreto in quattro film tra il 1995 e il 2002, ha elogiato il collega in un’intervista a Vanity Fair, pubblicata il 3 novembre 2026, riconoscendogli qualità che potrebbero renderlo adatto a vestire i panni del celebre 007. "Callum Turner è una persona con cui ho lavorato, ed è molto forte", ha dichiarato Brosnan. L’attore ha precisato di ammirare tutti i candidati rimasti in corsa, senza indicare un nome come favorito assoluto.

La corsa al ruolo di James Bond Secondo quanto riportato dal magazine statunitense TheWrap, quattro interpreti avrebbero raggiunto la fase finale delle prove per il ruolo. Tra loro figurerebbero Turner, Jack Lowden, noto anche per la serie Slow Horses, e Josh O’Connor, oltre a un quarto attore la cui identità non è stata resa pubblica. Brosnan ha sottolineato che i candidati possiedono caratteristiche importanti per interpretare l’agente segreto: "Hanno tutti una voce, un fisico e una presenza sullo schermo". Ha inoltre riconosciuto la loro solidità professionale e la possibilità di costruire un percorso duraturo nel ruolo. "Chiunque lo interpreterà, gli auguro il meglio, forza e coraggio", ha aggiunto l’attore, dicendosi impaziente di conoscere il nome del prossimo 007. Approfondimento Pierce Brosnan promuove Callum Turner come possibile 007

Anche Gary Oldman sostiene un candidato Tra le personalità che si sono espresse sulla successione a Daniel Craig c’è anche Gary Oldman. A settembre, l’attore aveva manifestato la speranza che a ottenere la parte fosse Jack Lowden, suo collega nella serie Slow Horses. Secondo Oldman, la scelta sarebbe già stata compiuta, anche se non ancora annunciata ufficialmente. Al momento, tuttavia, non è stato comunicato chi interpreterà il prossimo James Bond. Approfondimento Dua Lipa, le foto del matrimonio in Sicilia con Callum Turner