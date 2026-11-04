James Bond, Pierce Brosnan promuove Callum Turner come nuovo 007

L’ex interprete di James Bond esprime la propria stima per il collega, tra i nomi indicati per raccogliere l’eredità di Daniel Craig nel prossimo film diretto da Denis Villeneuve
Pierce Brosnan esprime il proprio sostegno a Callum Turner come possibile nuovo James Bond. L’attore irlandese, che ha interpretato l’agente segreto in quattro film tra il 1995 e il 2002, ha elogiato il collega in un’intervista a Vanity Fair, pubblicata il 3 novembre 2026, riconoscendogli qualità che potrebbero renderlo adatto a vestire i panni del celebre 007.
"Callum Turner è una persona con cui ho lavorato, ed è molto forte", ha dichiarato Brosnan. L’attore ha precisato di ammirare tutti i candidati rimasti in corsa, senza indicare un nome come favorito assoluto.
La corsa al ruolo di James Bond
Secondo quanto riportato dal magazine statunitense TheWrap, quattro interpreti avrebbero raggiunto la fase finale delle prove per il ruolo. Tra loro figurerebbero Turner, Jack Lowden, noto anche per la serie Slow Horses, e Josh O’Connor, oltre a un quarto attore la cui identità non è stata resa pubblica.
Brosnan ha sottolineato che i candidati possiedono caratteristiche importanti per interpretare l’agente segreto: "Hanno tutti una voce, un fisico e una presenza sullo schermo". Ha inoltre riconosciuto la loro solidità professionale e la possibilità di costruire un percorso duraturo nel ruolo.
"Chiunque lo interpreterà, gli auguro il meglio, forza e coraggio", ha aggiunto l’attore, dicendosi impaziente di conoscere il nome del prossimo 007.
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Anche Gary Oldman sostiene un candidato
Tra le personalità che si sono espresse sulla successione a Daniel Craig c’è anche Gary Oldman. A settembre, l’attore aveva manifestato la speranza che a ottenere la parte fosse Jack Lowden, suo collega nella serie Slow Horses.
Secondo Oldman, la scelta sarebbe già stata compiuta, anche se non ancora annunciata ufficialmente.
Al momento, tuttavia, non è stato comunicato chi interpreterà il prossimo James Bond.
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Il nuovo film diretto da Denis Villeneuve
Il prossimo capitolo della saga sarà il primo realizzato dopo il passaggio del controllo creativo della serie ad Amazon MGM Studios, mentre Barbara Broccoli e Michael G. Wilson resteranno comproprietari del franchise.
La regia è stata affidata a Denis Villeneuve, candidato all’Oscar per Dune, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Amy Pascal e David Heyman sono stati scelti come produttori.
Il film sarà il ventiseiesimo della serie e il primo dopo No Time to Die del 2021, con cui Daniel Craig ha concluso il proprio percorso nei panni dell’agente segreto. Resta da scoprire chi raccoglierà la sua eredità.
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