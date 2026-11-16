007, Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond: è ufficiale

Pattinson sarà il settimo a incarnare l'agente 007 disegnato dalla penna di Ian Fleming, dopo il mitico Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton. Pierce Brosnan e Daniel Craig. Il nuovo film della serie, prodotto da Amazon, avrà la sceneggiatura del creatore di 'Peaky Blinders', Steven Knight, e sarà diretto da Denis Villeneuve .

Le parole di Pattinson

"James Bond è uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema e vedersi affidare il ruolo di 007 è l'onore di una vita", ha dichiarato Pattinson in un comunicato diffuso da Variety. "Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera sarebbe riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che mi aspetta con questo fantastico team", ha aggiunto. A 40 anni, un po' di più dei suoi predecessori quando indossarono i completi Brioni di Bond, Pattinson ha costruito una carriera di grandi successi, da Twilight a Batman e all'Odissea di Christopher Nolan in cui interpretava il malvagio Antinous.

La carriera

Nato a Barnes, nel sud-ovest di Londra, Pattinson è cresciuto con suo padre, commerciante di auto d'epoca, la madre che lavorava in un'agenzia di modelle, e due sorelle maggiori, racconta la Bbc. Il suo interesse per la recitazione è iniziato mentre era ancora a scuola, quando è entrato a far parte del Barnes Theatre Club. "Non reciterei se non fosse per quel piccolo club", ha raccontato Your Local Guardian nel 2008, "all'inizio andavo lì perché c'erano un sacco di belle ragazze". Ha ottenuto il suo primo grande ruolo cinematografico nel 2005, quando interpretò Cedric Diggory in 'Harry Potter e il calice di fuoco'. Un personaggio relativamente minore, ma bastò per farlo notare. Tre anni dopo, ha avuto un ruolo da protagonista nel primo dei cinque film di Twilight, insieme a Kristen Stewart. Basati sui popolari libri di Stephanie Meyer, i film hanno incassato più di 3 miliardi di dollari. E ha fatto di Pattinson una star adorata dalle ragazze. Un mito che non potrà che crescere con James Bond.