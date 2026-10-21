L’attore era inizialmente coinvolto nel progetto di A24 soltanto come produttore. A convincerlo ad accettare il ruolo da protagonista sono stati una riscrittura del copione e un’iniziativa fuori dagli schemi del regista Lance Oppenheim, che ha scelto un modo decisamente inusuale per conquistarlo

Ajon Singh, sceneggiatore del progetto, ha quindi rielaborato il copione per spingerlo a prendere in considerazione il ruolo principale. A quel punto Oppenheim ha deciso di accompagnare la nuova versione della storia con un gesto fuori dal comune.

Pattinson, noto per la serie cinematografica di Twilight (che l'ha consacrato a star internazionale) e per film come The Batman e L’Odissea, non aveva inizialmente previsto di comparire davanti alla macchina da presa.

A raccontare il retroscena è stato il regista Lance Oppenheim, che al magazine americano Vulture ha spiegato in che modo ha cercato di convincere l’attore a passare da produttore a protagonista con una combinazione di lavoro creativo e una trovata decisamente singolare.

Una nuova sceneggiatura e un regalo inaspettato, oltre che insolito: è cominciata così la trattativa che ha portato Robert Pattinson a recitare in Primetime, il film di A24 in cui interpreta Chris Hansen, il conduttore del programma televisivo To Catch a Predator.

La nuova sceneggiatura e il regalo del regista

Per convincere Pattinson, Oppenheim ha fatto recapitare a casa dell’attore, a Los Angeles, una copia della sceneggiatura rivista insieme a una lettera indirizzata ironicamente a "Chris Han-Zyn". Il gioco di parole univa il nome del personaggio, Chris Hansen, a quello di un marchio di bustine di nicotina.

Il regista ha raccontato che in quel periodo Pattinson faceva uso di bustine Zyn e che negli Stati Uniti il prodotto era difficile da reperire. Per questo aveva chiesto a un amico in Canada di procurargli e spedirgli 200 confezioni, da allegare al copione. Un regalo insolito, dunque, pensato per attirare l’attenzione dell’attore e rendere memorabile la proposta.

La strategia ha funzionato: dopo aver letto la nuova sceneggiatura, Pattinson ha telefonato a Oppenheim per accettare la parte. Il regista ha paragonato quel momento all’annuncio con cui il cestista LeBron James comunicò il suo passaggio ai Miami Heat, sottolineando quanto fosse importante assicurarsi la partecipazione di una star del suo calibro.