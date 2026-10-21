Robert Pattinson ha recitato in Primetime grazie alla sceneggiatura e a un regalo insolitoCinema
L’attore era inizialmente coinvolto nel progetto di A24 soltanto come produttore. A convincerlo ad accettare il ruolo da protagonista sono stati una riscrittura del copione e un’iniziativa fuori dagli schemi del regista Lance Oppenheim, che ha scelto un modo decisamente inusuale per conquistarlo
Una nuova sceneggiatura e un regalo inaspettato, oltre che insolito: è cominciata così la trattativa che ha portato Robert Pattinson a recitare in Primetime, il film di A24 in cui interpreta Chris Hansen, il conduttore del programma televisivo To Catch a Predator.
A raccontare il retroscena è stato il regista Lance Oppenheim, che al magazine americano Vulture ha spiegato in che modo ha cercato di convincere l’attore a passare da produttore a protagonista con una combinazione di lavoro creativo e una trovata decisamente singolare.
Pattinson, noto per la serie cinematografica di Twilight (che l'ha consacrato a star internazionale) e per film come The Batman e L’Odissea, non aveva inizialmente previsto di comparire davanti alla macchina da presa.
Ajon Singh, sceneggiatore del progetto, ha quindi rielaborato il copione per spingerlo a prendere in considerazione il ruolo principale. A quel punto Oppenheim ha deciso di accompagnare la nuova versione della storia con un gesto fuori dal comune.
La nuova sceneggiatura e il regalo del regista
Per convincere Pattinson, Oppenheim ha fatto recapitare a casa dell’attore, a Los Angeles, una copia della sceneggiatura rivista insieme a una lettera indirizzata ironicamente a "Chris Han-Zyn". Il gioco di parole univa il nome del personaggio, Chris Hansen, a quello di un marchio di bustine di nicotina.
Il regista ha raccontato che in quel periodo Pattinson faceva uso di bustine Zyn e che negli Stati Uniti il prodotto era difficile da reperire. Per questo aveva chiesto a un amico in Canada di procurargli e spedirgli 200 confezioni, da allegare al copione. Un regalo insolito, dunque, pensato per attirare l’attenzione dell’attore e rendere memorabile la proposta.
La strategia ha funzionato: dopo aver letto la nuova sceneggiatura, Pattinson ha telefonato a Oppenheim per accettare la parte. Il regista ha paragonato quel momento all’annuncio con cui il cestista LeBron James comunicò il suo passaggio ai Miami Heat, sottolineando quanto fosse importante assicurarsi la partecipazione di una star del suo calibro.
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Uscito nelle sale il 25 settembre 2026, Primetime ha incassato quasi 50 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di 15 milioni. Un risultato superiore alle attese che ha contribuito ad accrescere l'attenzione intorno al film e all'interpretazione di Pattinson.
La pellicola ha però suscitato anche la reazione del vero Chris Hansen, che ha contestato la rappresentazione della propria figura, definendo il film "una completa opera di finzione". La sua posizione si è distinta da quella della maggior parte della critica, che ha accolto favorevolmente la prova dell'attore.
Tra le recensioni positive c'è, per esempio, quella del magazine statunitense Variety, con il critico Owen Gleiberman che ha descritto Pattinson come una nuova tipologia di star cinematografica, capace di esercitare un fascino nervoso e imprevedibile. Un riconoscimento che conferma l'interesse per la trasformazione dell'attore, passato da un coinvolgimento inizialmente dietro le quinte a un ruolo centrale in una produzione che ha attirato l'attenzione sia per i risultati commerciali sia per le controversie legate alla sua rappresentazione dei fatti.
Paolo Nizza di Sky TG24 definisce Primetime "un febbrile collage mediale sul potere della tv e sulla spettacolarizzazione del male", sottolineando la maestria di Pattinson nel ricomporre "le diverse incarnazioni dell’icona NBC in un ritratto da eroe tragico".
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Nato a Londra il 13 maggio 1986, conquista il primo grande ruolo a 18 anni con il personaggio di Cedric Diggory in 'Harry Potter e il calice di fuoco'. Poi il successo nei panni del bellissimo e tormentato vampiro Edward Cullen, fino alle collaborazioni con grandi registi come David Cronenberg e Christopher Nolan