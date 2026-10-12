Robert Pattinson diventa Chris Hansen, il provino per Primetime

A24 ha diffuso il camera test con l'attore britannico impegnato a calarsi nei panni del giornalista statunitense, un lavoro che va ben oltre il look e l'aspetto esteriore. Il film debutta nei cinema nazionali il 15 ottobre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A pochi giorni dal debutto nelle sale cinematografiche italiane, dove entra in programmazione dal 15 ottobre con anteprime in sale selezionate il giorno prima, arrivano in rete immagini inedite di Robert Pattinson mentre preparava il suo ruolo da protagonista in Primetime, film di Lance Oppenheim, già tra i più discussi della stagione.

Le nuove immagini montate sono parte del camera test originale, in sostanza, il provino in cui l'attore lavora per entrare nel suo personaggio, utile anche ai realizzatori per valutare l'immagine dell'attore sullo schermo.

Primetime, come è noto, è ispirato a fatti reali e Pattinson interpreta il giornalista statunitense Chris Hansen, volto noto della tv a stelle e strisce, conduttore del programma How to Catch a Predator di cui si parla nella pellicola.

Robert Pattinson si cala nei panni di Chris Hansen Robert Pattinson si muove sul set e recita alcune battute del copione scandendo bene parole specifiche per assumere l'intonazione del personaggio a lui affidato da Lance Oppenheim in Primetime, il film la cui anteprima mondiale si è svolta lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia (LA RECENSIONE).

L'attore britannico - quest'anno protagonista di numerose produzioni di spicco, da The Drama, in cui recita al fianco di Zendaya, a Odissea, in cui si è calato nei panni dell'antagonista, atteso inoltre a dicembre in sala nel capitolo conclusivo della saga di Dune di Villeneuve - in Primetime si è misurato con un ruolo da protagonista assoluto, interprete di un personaggio vivente e molto popolare negli Stati Uniti.

In un'intervista rilasciata ad inizio settembre a Variety, Pattinson ha detto di sperare di ottenere l'apprezzamento del lavoro svolto da parte di Hansen, nonostante il giornalista e presentatore della tv non abbia abbia autorizzato il progetto - successivamente Hansen ha detto di aver visto il film ed ha espresso sull'operazione un giudizio fortemente negativo.

Pattinson, invece, si era detto fiducioso sull'operazione di riscoperta del personaggio e del suo noto programma televisivo attraverso il film.

L'attore ha aggiunto che il lungometraggio, costruito come un biopic ma anche un thriller, può essere considerato come una specie di omaggio a un personaggio che ha ispirato molte persone e un certo modo di fare la tv. Vedi anche Primetime, il trailer del film con Robert Pattinson. VIDEO

Per Hansen il personaggio è "troppo drammatico" "C'è qualcosa di magnetico nella sua presenza", ha detto a Variety Robert Pattinson parlando di Chris Hansen. E ciò che il giornalista portava sul piccolo schermo è la ragione per cui, a distanza di venti anni dal termine del programma, ne parliamo ancora oggi, ha precisato l'attore britannico.

Primetime nasce da un articolo pubblicato nel 2007 da Esquire nel quale si evidenziano i limiti etici dei metodi di Hansen che mettevano insieme giornalismo, indagini da parte delle autorità ufficiali e intrattenimento televisivo.

Nei trailer e nelle immagini del provino - disponibile nel video in basso a questo articolo - Pattinson ruba la scena con un'interpretazione che probabilmente gli porterà delle nomination ai maggiori premi di questa stagione.

La star britannica ha provato a fare suo quel magnetismo di Hansen di cui ha parlato nelle interviste, per restituire al pubblico di oggi l'esperienza di uno show che ha fatto la storia della tv d'inizio millennio negli Stati Uniti.

Variety ha ripreso alcune dichiarazioni rilasciate da Hanson a Entertainment Tonight nelle quali il giornalista, dopo aver visto le immagini del trailer del film, diceva di aver trovato l'interpretazione di Pattinson "troppo drammatica", riconoscendo tuttavia che l'attore aveva lavorato bene su quella che poteva essere considerata una sua imitazione.