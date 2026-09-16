È stato diffuso il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Primetime, film del 2026 diretto da Lance Oppenheim al suo esordio nella regia di un lungometraggio cinematografico.

Protagonista è Robert Pattinson, che interpreta il giornalista televisivo statunitense Chris Hansen, noto per aver ideato e condotto To Catch a Predator, programma trasmesso tra il 2004 e il 2007.

Il film racconta la nascita della trasmissione, costruita intorno a operazioni con telecamere nascoste per smascherare uomini che, attraverso internet, contattavano minorenni con l’intenzione di incontrarli. Il caso Hansen permette così di ricostruire un passaggio controverso nella storia della televisione americana, quando informazione, intrattenimento e giustizia iniziarono a sovrapporsi sempre più spesso.

La trama di Primetime

La trama è ancora top secret, però il progetto è però presentato come un film biografico incentrato sulla creazione di To Catch a Predator e sul lavoro di Chris Hansen.

La trasmissione utilizzava esche e incontri organizzati per portare davanti alle telecamere persone sospettate di voler abusare sessualmente di minori. Il successo del format contribuì a ridefinire il linguaggio della televisione e il rapporto tra cronaca, spettacolo e responsabilità pubblica.

Il cast

Accanto a Robert Pattinson, nel cast figurano Merritt Wever nel ruolo di Lynn Keller, Skyler Gisondo nei panni di Dan Plumb e Phoebe Bridgers, che interpreta Del Harvey.

Completano il cast Matthew Maher nel ruolo di Xavier Von Erck, Bokeem Woodbine in quello di Cortland Gunn, Anna Faris nei panni di Mary Joan Hansen e Alex Winter nel ruolo di Bill Conradt. Tra gli interpreti ci sono inoltre Jonathan Lipnicki e Tony Revolori, che vestono i panni di due predatori sessuali.

La regia e la produzione

Lance Oppenheim dirige il film a partire da una sceneggiatura firmata da Ajon Singh. Il soggetto è tratto dall’articolo Tonight on Dateline This Man Will Die di Luke Dittrich.

Le riprese si sono svolte a New Orleans tra febbraio e marzo 2025, con il titolo provvisorio Bluefin Tuna. Tra i produttori figurano Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, William Iannaccone, Robert Pattinson, Brighton McCloskey, Lars Knudsen e Ari Aster.

La data di uscita

Primetime è stato presentato in concorso alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 5 settembre 2026, dove concorreva per il Leone d’oro.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 25 settembre 2026, distribuito da A24. In Italia sarà distribuito da I Wonder Pictures a partire dal 15 ottobre 2026.