Il divo torna dietro e davanti alla macchina da presa con un thriller prodotto da Netflix in collaborazione con Artists Equity, la società fondata dall’attore insieme a Matt Damon. La pellicola arriverà sulla piattaforma il prossimo 9 ottobre, mentre è già disponibile il trailer italiano ufficiale

Ben Affleck torna dietro e davanti alla macchina da presa con Animals, thriller prodotto da Netflix in collaborazione con Artists Equity, la società fondata dall’attore insieme a Matt Damon. Il film arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 9 ottobre, mentre è già disponibile il trailer italiano ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).

Affleck firma la sua sesta regia e interpreta Mark Kimball, un candidato alla carica di sindaco di Los Angeles. La sua campagna elettorale procede secondo i piani, fino a quando una telefonata sconvolge completamente la sua vita: dall’altra parte della linea arriva la notizia del rapimento del figlio.

Da quel momento, Mark e la moglie Abigail, interpretata da Kerry Washington, si trovano costretti ad affrontare una situazione drammatica e imprevedibile. Per salvare il bambino dovranno prendere decisioni difficili, mettendo in discussione l’esistenza che hanno costruito e l’immagine pubblica che hanno cercato di mantenere.

La regia e la sceneggiatura

Animals è diretto da Ben Affleck, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Connor O. McIntyre e Billy Ray. Il film rappresenta un nuovo progetto per l’attore e regista, impegnato in una storia tesa che intreccia ambizioni politiche, dinamiche familiari e conseguenze imprevedibili.

La produzione è affidata a Netflix e Artists Equity, lo studio fondato da Affleck e Matt Damon. Il progetto riunisce così l’attore con la società nata per sviluppare e sostenere nuovi film destinati al cinema e allo streaming.

Il cast di Animals

Accanto a Ben Affleck e Kerry Washington, nel cast figurano Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez e Adriana Paz.

Anderson è recentemente apparsa in Camp Miasma, mentre Yeun aveva già recitato con Affleck e Damon in The Rip - Soldi sporchi. I due attori fanno parte di un ensemble che completa il thriller diretto da Affleck.

L’uscita su Netflix

Animals sarà disponibile su Netflix dal 9 ottobre 2026. Il trailer italiano anticipa una storia costruita intorno a un rapimento e alle conseguenze che l’evento avrà sulla famiglia Kimball, mettendo il protagonista davanti a scelte capaci di compromettere la sua carriera politica e la sua vita privata.