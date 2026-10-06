L'essere amato, il trailer del film con Javier Bardem

Javier Bardem torna sul grande schermo con L’essere amato, il nuovo film diretto dal regista spegnolo Rodrigo Sorogoyen, di cui è stato diffuso il trailer italiano ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).

La pellicola, presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes lo scorso maggio, arriverà nei cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuita da Movies Inspired, dopo alcune proiezioni in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Al centro della storia c'è il rapporto tra un padre e una figlia, segnato da anni di distanza e da un passato familiare difficile. Bardem interpreta Esteban Martínez, un regista spagnolo affermato e pluripremiato che, dopo aver trascorso diversi anni negli Stati Uniti, decide di tornare in patria. Il rientro coincide con l'inizio di un nuovo progetto cinematografico, ma anche con la necessità di affrontare questioni personali rimaste irrisolte.

Un padre e una figlia sullo stesso set

In L’essere amato, per il suo nuovo film Esteban sceglie come protagonista Emilia, sua figlia, che ha intrapreso a sua volta la carriera di attrice. La scelta riporta così i due a stretto contatto dopo una lunga separazione.

Esteban aveva infatti lasciato la figlia quando era ancora bambina. Il set cinematografico diventa quindi il luogo nel quale padre e figlia sono costretti a confrontarsi con il loro passato e con un rapporto rimasto sospeso per anni.

La lavorazione del film porta alla luce tensioni, silenzi e tentativi di riavvicinamento, trasformando il rapporto professionale in un confronto personale. Il cinema diventa così, nella storia raccontata da Sorogoyen, anche lo spazio attraverso cui elaborare un legame familiare complesso.

La nuova collaborazione tra Sorogoyen e Isabel Peña

La sceneggiatura di L’essere amato è firmata da Rodrigo Sorogoyen insieme a Isabel Peña, sua abituale collaboratrice. La coppia torna così a lavorare su una storia nella quale la dimensione personale e quella professionale si intrecciano strettamente.

Il protagonista è un uomo abituato al successo e al riconoscimento pubblico, ma costretto a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte nella vita privata. Il ritorno in Spagna diventa quindi anche un ritorno al passato, attraverso una figlia con la quale non ha costruito il rapporto che avrebbe dovuto.

L’accoglienza a Cannes

L’essere amato è stato presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, dove ha attirato particolare attenzione soprattutto per l'interpretazione di Javier Bardem.

Il film è arrivato alla Croisette senza però conquistare premi, nonostante le aspettative legate anche alla performance dell'attore spagnolo. Ora la pellicola si prepara a incontrare il pubblico italiano, prima con le proiezioni nell'ambito della Festa del Cinema di Roma e poi con l'uscita ufficiale nelle sale.

L'appuntamento nei cinema è fissato per il 12 novembre. A distribuire il film in Italia sarà Movies Inspired.

Intanto il trailer italiano recentemmente diffuso in rete (che trovate nella clip posta in alto) offre un primo sguardo al rapporto tra Esteban ed Emilia e a una storia che mette al centro una relazione familiare da ricostruire, con il cinema come terreno di confronto tra un padre e una figlia separati per anni.