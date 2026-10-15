Negli Stati Uniti la risposta è arrivata a fine settembre.

E ha la forma di un numero.

Uscito il 25 settembre in 2.874 sale nordamericane, Primetime ha incassato 18,83 milioni di dollari nel primo weekend: il terzo miglior debutto di sempre per A24 sul mercato domestico, alle spalle soltanto di Backrooms e di Civil War di Alex Garland, e davanti persino a Marty Supreme di Josh Safdie.

Per Pattinson è il miglior esordio di sempre con lo studio newyorkese, primato che strappa a The Drama, il film con Zendaya uscito in primavera.

Il tutto con un budget dichiarato di appena 15 milioni.

E la corsa non si è esaurita all’esordio: all’11 ottobre il film ha superato i 41 milioni di dollari d’incasso sul mercato nordamericano.

Ma il dato più eloquente è un altro.

Secondo le rilevazioni del weekend d’uscita, il 69% degli spettatori aveva meno di trent’anni. Ragazzi che, quando To Catch a Predator andava in onda, erano troppo piccoli per guardarlo. E che Chris Hansen lo hanno conosciuto proprio come lo ha conosciuto Oppenheim: attraverso meme, parodie, frammenti su YouTube.

Il format sopravvive al palinsesto.

L’eco supera la voce.

Ed è forse la conferma più beffarda della tesi del film.

A soffiare sul fuoco ci ha pensato, involontariamente, lo stesso Chris Hansen.

Il vero Chris Hansen, s’intende.

Presentatosi il 20 agosto negli uffici di A24 per una proiezione privata, Hansen ha raccontato a Fox News di essersi rifiutato di firmare un accordo che, a suo dire, gli chiedeva di rinunciare ai diritti su nome, immagine e marchio, oltre che a eventuali azioni legali legate al film. Niente firma, niente proiezione. «E pensare che ero andato fin lì». Una fonte vicina allo studio ha parlato invece del consueto accordo di riservatezza richiesto agli invitati alle anteprime.

Prima di vedere il film, l’ex volto di Dateline aveva recensito Pattinson dal solo trailer, a Entertainment Tonight: un’interpretazione «esageratamente drammatica», ma un’imitazione «piuttosto buona». Non lo dice lui, precisa: lo dicono moglie e famiglia.

Poi la stoccata: «Dice cose che non ho mai detto e fa cose che non ho mai fatto, e quello non sono io». Seguita da un’autoassoluzione degna di un monologo di sceneggiatura: «Sono un tipo gentile, tranne quando si tratta di criminali e predatori».

Infine l’avvertenza al pubblico: ricordarsi che si tratta di un’opera di finzione, soltanto basata su fatti reali.

Detto da chi, per anni, ha messo in scena la realtà in prima serata, suona quasi come una battuta scritta da Ajon Singh.

Al Lido Pattinson ha risposto con garbo britannico: spera che a Hansen il film piaccia, e che l’ispirazione offerta per anni dal suo personaggio suoni in fondo come un complimento.

Il secondo atto si è consumato il 25 settembre, nel giorno dell’uscita americana. Hansen è entrato in una sala di Times Square e, finalmente, ha visto Primetime. La recensione è stata tutt’altro che benevola: il 98% della storia, ha sostenuto, sarebbe «pura finzione»; il Chris Hansen di Pattinson gli è parso cupo, sgradevole, troppo distante dall’uomo reale. Voto all’interpretazione: D. Insufficienza piena, nel sistema scolastico americano.

Una sentenza pronunciata da chi aveva trasformato l’interrogatorio in liturgia televisiva: questa volta a essere messo sotto esame era il volto di chi lo interpreta. E non è finita: Hansen ha acquistato spazi pubblicitari prima delle proiezioni di Primetime per promuovere TruBlu, la piattaforma sulla quale continua le sue operazioni sotto copertura. Una controprogrammazione dentro il programma. Il marketing, in questo caso, possiede un senso dell’umorismo superiore a quello degli sceneggiatori.

Risultato: la polemica ha portato Primetime sul radar di un’intera generazione di fan del programma.

Il recensore più severo, insomma, si è rivelato il miglior ufficio stampa.

E Hansen, ancora una volta, ha fatto audience.

Ora tocca alle sale italiane. Il nuovo trailer scava nel lato più teso e intimo di Hansen, e nel prezzo personale che la fama televisiva presenta sempre, prima o poi.