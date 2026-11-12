James Bond, Denis Villeneuve aggiorna sul casting del nuovo 007

Il regista del prossimo film della saga ha fatto sapere che, la ricerca dell’erede di Daniel Craig, va avanti e sta accelerando. Ha però evitato di fare nomi. Intanto continuano a circolare quelli dei possibili candidati, coi produttori che puntano ad annunciare il nuovo agente segreto entro la fine dell’anno

Nel corso di un'intervista a GQ, Denis Villeneuve ha risposto alla domanda: "Il prossimo James Bond è stato scelto?".

Villeneuve: “Sto spingendo sull’acceleratore”

Il regista, sorridendo, ha risposto: “It’s in the process”, cioè che la scelta “è in corso”. Poi ha aggiunto: “I am pushing the gas”, "sto spingendo sull’acceleratore".

Villeneuve ha parlato anche della responsabilità di dirigere il nuovo capitolo della saga. Usando un’espressione colorita, ha detto che questa volta non sono ammessi errori: “We cannot f*ck it up”.

Pochi giorni prima, ai microfoni di Variety sul red carpet del LACMA Art+Film Gala di Los Angeles, aveva detto di divertirsi molto con i provini, senza indicare nessun favorito. Durante la serata, in cui era tra i premiati, ha anche giocato con il pubblico. Ha finto di voler svelare il nome con queste parole: “Per esprimere la mia gratitudine, con la benedizione dei miei nuovi amici di Amazon, stasera vi svelerò chi sarà il prossimo James Bond.”, per poi fermarsi subito, spiegando di essersi interrotto perché la produttrice Amy Pascal stava per avere un infarto.

I nomi in corsa per il ruolo

Ufficialmente non è stato annunciato nessun attore, e Amazon MGM Studios non ha commentato le ultime indiscrezioni.

Secondo la stampa specializzata, gli ultimi ad aver fatto un provino sarebbero Robert Pattinson e Nicholas Hoult. Tra gli altri attori che avrebbero già fatto i provini ci sono inoltre Jack Lowden, Josh O’Connor e Callum Turner. Secondo altre indiscrezioni, la scelta si sarebbe ristretta a tre nomi: Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. Variety ha scritto anche che Harry Styles avrebbe parlato del ruolo con la produzione e che Theo James non sarebbe escluso.

Pierce Brosnan, che è stato uno dei Bond più amati, ha commentato così i candidati: “Tutti gli uomini sulla lista sono attori che ammiro".