James Bond, tutti i volti di 007, da Sean Connery a Robert Pattinson

Da oltre 50 anni il personaggio inventato da Ian Fleming sbanca i botteghini. Ecco tutti gli interpreti che hanno vestito i panni del leggendario agente segreto 007, ultimo fra tutti il neo-nominato Robert Pattinson
L'agente segreto più famoso del cinema si chiama James Bond, e da oltre 60 anni sbanca i botteghini di tutto il mondo. Da Sean Connery a Robert Pattinson, ecco tutti gli interpreti che ne hanno indossato i panni nei 25 film della serie.
Il primo e il più amato è Sean Connery, che ha interpretato l'agente speciale con licenza di uccidere nei primi cinque film del franchise ideato da Ian Fleming. L'attore ha esordito nel 1962 nella pellicola Dr. No, nella traduzione italiana Agente 007 - Licenza di uccidere.
Sean Connery aveva interpretato il ruolo di 007 fino al 1967 quando, durante le riprese del quinto film Agente 007 - Si vive solo due volte, aveva decisi di abbandonare il personaggio, preoccupato dal rischio della sua identificazione con il solo agente segreto.
George Lazenby era stato designato come successore di Sean Connery. Tuttavia, nel 1969 la sua interpretazione aveva spianato il terreno a numerose critiche, pertanto nel 1971 Connery aveva ripreso il ruolo nel film Agente 007 - Una cascata di diamanti, prima della sua sostituzione definitiva nel 1973.
L’ultimo film con Roger Moore, Bersaglio mobile del 1985, non aveva avuto successo. Gli era succeduto il gallese Timothy Dalton, in precedenza invece rifiutato perché troppo giovane. Le recensioni erano state piuttosto discordanti. L'attore non aveva infine avuto il tempo di conquistare il pubblico: aveva recitato in soli due film, Zona pericolo e Vendetta privata. Quest'ultimo, nel 1989, aveva segato il record dei peggiori incassi della serie. Infine, Dalton aveva abbandonato il progetto a causa di problemi legali.
Nel 1995, dopo una pausa di sei anni, il testimone era passato a Pierce Brosnan, destinato a interpretare James Bond per quattro film. L'ultimo era stato La morte può attendere del 2002 che, sebbene avesse ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, aveva sbancato al botteghino, battendo tutti i precedenti film di 007 in termini di incasso mondiale.
Pierce Brosnan era riuscito ad avvicinarsi a Sean Connery grazie al suo stile e una certa somiglianza fisica. L'aveva dichiarato lo stesso attore in un'intervista, dove aveva spiegato di ispirarsi a Connery e, in particolare, alla sua formidabile interpretazione in Agente 007 - Missione Goldfinger.
Il 14 ottobre 2005 era stato annunciato il nuovo James Bond: Daniel Craig, che aveva poi fatto la sua prima apparizione nel 2006 in Casino Royale. Il film aveva conquistato pubblico e critica, piazzandosi subito tra i migliori James Bond di sempre.
L'attore aveva proseguito con i film Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015). Dopo l'ultimo, Craig aveva dichiarato di non avere intenzione di proseguire, ma nel 2017 aveva idea: "Questo lavoro mi diverte e se posso lo farò ancora". Nel 2021 aveva indossato per la quinta volta i panni di James Bond nel 25º film della saga, No Time to Die.
Dopo mesi di indiscrezioni, Robert Pattinson ha raccolto il testimone del ruolo di James Bond. L'attore ha ereditato la licenza di uccidere e sostituirà Daniel Craig nel nuovo film di Denis Villeneuve.