James Bond, tutti i volti di 007, da Sean Connery a Robert Pattinson

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L’ultimo film con Roger Moore, Bersaglio mobile del 1985, non aveva avuto successo. Gli era succeduto il gallese Timothy Dalton, in precedenza invece rifiutato perché troppo giovane. Le recensioni erano state piuttosto discordanti. L'attore non aveva infine avuto il tempo di conquistare il pubblico: aveva recitato in soli due film, Zona pericolo e Vendetta privata. Quest'ultimo, nel 1989, aveva segato il record dei peggiori incassi della serie. Infine, Dalton aveva abbandonato il progetto a causa di problemi legali.

Timothy Dalton compie 80 anni, da 007 a Flash Gordon: i film più famosi