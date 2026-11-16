Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

James Bond, tutti i volti di 007, da Sean Connery a Robert Pattinson

Cinema fotogallery
17 foto
Foto di Webphoto e di foto di Getty

Da oltre 50 anni il personaggio inventato da Ian Fleming sbanca i botteghini. Ecco tutti gli interpreti che hanno vestito i panni del leggendario agente segreto 007, ultimo fra tutti il neo-nominato Robert Pattinson

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Baby2Baby, i look sul red carpet del Gala, da Katy Perry a Demi Moore

Spettacolo

La serata benefica che ha superato la cifra record di venti milioni di dollari raccolti a favore...

14 foto

Johnny Depp, le migliori trasformazioni dell'attore al cinema

Cinema

Dall'ultimo - in ordine cronologico - dei suoi personaggi, ossia il celeberrimo avaro nato dalla...

23 foto

Governors Awards 2026, le foto delle star sul red carpet

Cinema

A Hollywood i riflettori del Dolby Theatre si accendono sui protagonisti del grande schermo per...

17 foto

Hall of Fame 2026, da Phil Collins a U2 e Billy Idol. Assenti Oasis

Musica

Una serata di musica, riconoscimenti ed emozioni ha celebrato a Los Angeles la nuova classe della...

23 foto

Space Jam compie 30 anni, 15 curiosità sul film cult. FOTO

Cinema

La pellicola con il campione di basket e i Looney Tunes debuttò nei cinema statunitensi il 15...

16 foto
Space Jam

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Glenn Close e Ridley Scott ricevono l’Oscar alla carriera

    Cinema

    Glenn Close e Ridley Scott hanno ricevuto l’Oscar alla carriera ai Governors Awards 2026. Per...

    Campioni, il film con Alessandro Gassmann dal 15 dicembre su Netflix

    Cinema

    La nuova commedia diretta da Jacopo Bonvicini, in arrivo su Netflix il 15 dicembre 2026, racconta...

    Slow Horses, l’ottava stagione sarà l’ultima

    Serie TV

    Lo ha detto Olivia Cooke, che nella serie interpreta Sid Baker, in un’intervista al quotidiano...