Pierce Brosnan entra nel cast di Extraction 3, terzo capitolo della saga action Netflix con Chris Hemsworth nei panni del mercenario Tyler Rake. Con lui arrivano Don Lee, Joe Taslim, Chi Lewis-Parry e Siena Agudong, mentre tornano Idris Elba e Golshifteh Farahani. Il film, diretto ancora da Sam Hargrave, è in produzione nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Trama e ruoli dei nuovi interpreti restano per ora segreti. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Da James Bond alle missioni ad altissimo rischio di Tyler Rake. Pierce Brosnan entra nel cast di Extraction 3, terzo capitolo della saga action Netflix interpretata da Chris Hemsworth. Secondo quanto riportato da Deadline, insieme all'attore arrivano anche Don Lee, Joe Taslim, Chi Lewis-Parry e Siena Agudong, cinque nuovi ingressi che ampliano un cast nel quale sono già confermati Idris Elba e Golshifteh Farahani. I dettagli sui personaggi affidati ai nuovi interpreti sono ancora tenuti segreti, così come la trama del film. Netflix non ha inoltre annunciato una data di uscita.

Pierce Brosnan entra nell'universo di Extraction Il nome di maggiore richiamo tra i nuovi arrivi è quello di Pierce Brosnan, che dopo una carriera attraversata da blockbuster, thriller, commedie e serie televisive si prepara a entrare nell'universo muscolare e adrenalinico costruito attorno a Tyler Rake. Non è stato ancora rivelato quale personaggio interpreterà né se sarà un alleato o un avversario del protagonista. Brosnan affiancherà Chris Hemsworth, ancora una volta nei panni del mercenario australiano Tyler Rake, e due volti già noti al pubblico della saga: Golshifteh Farahani, interprete di Nik Khan, e Idris Elba, apparso in Extraction 2 nei panni del misterioso agente che consegnava a Rake una nuova missione. Approfondimento "La magnifica Lillian Hall" con Jessica Lange e Pierce Brosnan su Sky

Don Lee e Joe Taslim tra i nuovi ingressi Particolarmente significativo è anche l'arrivo di Don Lee, conosciuto anche come Ma Dong-seok e diventato una star internazionale grazie a film come Train to Busan e The Gangster, the Cop, the Devil. Lee è già legato all'universo di Extraction: sarà infatti protagonista di TYGO, spin-off sudcoreano della saga attualmente in post-produzione. Il film sarà incentrato su Tygo, ex bambino soldato diventato mercenario, e vedrà nel cast anche Lee Jin-uk e Lisa delle BLACKPINK. A unirsi a Extraction 3 è inoltre Joe Taslim, volto del cinema action visto nei film di Mortal Kombat e nella serie Warrior. Con lui ci saranno Chi Lewis-Parry, ex combattente professionista di arti marziali miste apparso in 28 Years Later, 28 Years Later: The Bone Temple, Gladiator II e The Running Man, e Siena Agudong, attesa anche nella serie Amazon tratta da Carrie di Stephen King. I ruoli dei quattro nuovi interpreti nel film restano al momento sconosciuti. Approfondimento James Bond, Pierce Brosnan vuole tornare: "Perché no? Sarebbe bello"

Extraction 3, riprese in Australia Extraction 3 è attualmente in produzione nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, con riprese previste tra la South Coast e Sydney. Dietro la macchina da presa torna Sam Hargrave, già regista dei primi due capitoli della saga, confermando così la continuità creativa del franchise. La sceneggiatura è firmata da David Weil, a partire da una storia di Ande Parks, Joe Russo e Anthony Russo. Tra i produttori figurano Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco e Ari Costa per AGBO, oltre a Chris Hemsworth e Benjamin Grayson per Wild State, Sam Hargrave, Patrick Newall, Eric Gitter e Peter Schwerin. Approfondimento The Thursday Murder Club, Mirren, Brosnan e Kingsley nel cast

Da Ciudad a un franchise internazionale La saga cinematografica di Extraction è tratta dalla graphic novel Ciudad, scritta da Ande Parks su una storia dello stesso Parks insieme a Joe e Anthony Russo, con i disegni di Fernando León González. Il primo Extraction è arrivato su Netflix nel 2020, seguito nel 2023 da Extraction 2. Entrambi i film hanno raggiunto il primo posto nella Global Top 10 della piattaforma e sono entrati nella classifica dei film in lingua inglese più popolari del servizio. Al centro della saga c'è Tyler Rake, mercenario australiano specializzato in missioni di salvataggio apparentemente impossibili, interpretato da Chris Hemsworth.