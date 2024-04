The Thursday Murder Club, Mirren, Brosnan e Kingsley nel cast

Le tre icone del grande schermo saranno impegnate sul set nel Regno Unito per tutta l'estate. In attesa di trovare il quarto volto del gruppo di investigatori d'eccezione, il progetto è stato affidato a Chris Columbus che ha firmato molti cult, da Mamma ho perso l'aereo ai primi due titoli della saga di Harry Potter



L'adattamento cinematografico del libro di Richard Osman The Thursday Murder Club, in italiano, Il club dei delitti del giovedì, comincia a prendere forma con la scelta dei primi protagonisti.

Per il progetto, rivela lo stesso Osman nel podcast The Rest is Entertainment, sono stati selezionati Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley. Le tre icone del grande schermo andranno a ricoprire tre dei quattro ruoli principali, secondo l'autore. Variety, invece, ha riportato la notizia della presenza di Chris Columbus come regista e sceneggiatore. Ecco cosa sappiamo fino ad ora della produzione stellare.

Mirren, Brosnan e Kingsley investigatori d'eccezione Il club dei delitti del giovedì, un progetto per il grande schermo di cui si parla già da diverso tempo, è destinato a diventare una delle produzioni più attese delle prossime stagioni, visto il coinvolgimento di grandi star hollywoodiane e di un autore, Chris Columbus che è garanzia di prodotti di qualità, sempre bene accolti dal grande pubblico.

Mentre il regista di Mamma ho perso l'aereo e del suo sequel, Mrs. Doubtfire e dei primi due titoli della saga di Harry Potter è occupato dalla scrittura per il cinema delle vicende contenute nel primo romanzo di Osman, che è stato pubblicato per la prima volta nel 2020 da Viking Press, il resto della produzione è presa dalla messa a punto del cast. Al momento manca ancora l'interprete di Joyce, il quarto membro del gruppo.

La trama, come è noto ai lettori del romanzo edito in Italia da Feltrinelli, ruota attorno alle indagini di quattro amici che si dilettano a investigare su alcuni casi irrisolti per ingannare il tempo speso nella lussuosa e tranquilla casa di riposo dove stanno trascorrendo la vecchiaia.

Per Variety, Mirren interpreterà Elizabeth, una ex spia, Kingsley l'ex psichiatra Ibrahim e Brosnan Ron, un ex attivista sindacale. Il primo capitolo al cinema riguarderà l'omicidio misterioso di un amministratore immobiliare locale, caso per il quale i quattro protagonisti, tutti in là con gli anni, dimostreranno di possedere scaltrezza ed intuito. leggi anche Aaron Taylor-Johnson, Pierce Brosnan approverebbe il nuovo James Bond:

Le riprese programmate per l'estate I diritti del primo libro di Osman The Thursday Murder Club sono stati venduti ad Amblin Partners nel 2020. La società co-fondata da Steven Spielberg, che quest'anno ha riscosso il successo della serie Masters of the Air (LEGGI LA RECENSIONE DEL PRIMO EPISODIO), ha iniziato a lavorare subito sull'adattamento dopo aver vinto l'asta per i diritti dell'opera che aveva attirato l'interesse di parecchi studi.

Osman, che è noto per la sua carriera di presentatore televisivo, ha firmato altri romanzi di quella che è diventata la saga letteraria Thursday Murder Club.

Se il film dovesse andare bene, c'è già materiale per eventuali sequel tratto dai romanzi The Man Died Twice (2021), The Bullet That Missed (2022), The Last Devil to Die (2023) che, complessivamente, hanno venduto dieci milioni di copie in tutto il mondo e ai quali presto, nel 2025, si aggiungerà un quinto libro.

Osman, che ha parlato con entusiasmo del lungometraggio tratto dal suo primo bestseller, ha confermato nel podcast che le riprese del film partiranno a fine giugno nel Regno Unito e andranno avanti almeno fino a settembre.

