"La magnifica Lillian Hall" con Jessica Lange e Pierce Brosnan su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"La magnifica Lillian Hall" con Pierce Brosnan, Jessica Lange e Kathy Bates arriva su Sky

Cinema sky cinema

Jessica Lange, affiancata da Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams e Pierce Brosnan, è la protagonista di La Magnifica Lillian Hall, intenso dramma ambientato nel mondo di Broadway. Un racconto emozionante che affronta il tema della memoria e dell'identità attraverso la storia di una grande attrice alle prese con una difficile malattia. Il film arriva in prima tv stasera alle 21.15 su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Arriva su Sky Cinema in prima TV La Magnifica Lillian Hall, l’emozionante ritratto di una talentuosa icona di Broadway interpretata dalla due volte premio Oscar Jessica Lange alle prese con una malattia destinata a mettere in discussione la sua carriera e la sua stessa identità. Il film esordisce stasera alle 21:15 su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile on demand.

 

Ambientato a New York nel dietro le quinte di un teatro, il film segue il conflitto interiore della celebre attrice Lillian Hall che, dopo aver dedicato anni a costruire la propria identità artistica con disciplina e rigore – compromettendo anche il rapporto con la figlia Margaret - si ritrova a nascondere una diagnosi di demenza senile, per paura di perdere il suo status e, soprattutto, sé stessa.

una lettera d’amore al mondo di Broadway

Alla regia Michael Cristofer, già vincitore di un Tony Award per la migliore opera teatrale, porta sullo schermo la propria profonda passione per il teatro, restituendo con autenticità le dinamiche della preparazione di uno spettacolo e trasformando il film in una vera e propria lettera d’amore al mondo di Broadway.

Accanto a Jessica Lange, il cuore di un’interpretazione intensa e coinvolgente, nel cast figurano il premio Oscar Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams e Pierce Brosnan.

 

Attraverso la storia di Lillian il film scava nell’esperienza umana della protagonista, offrendoci non solo un racconto commovente, ma anche un ritratto lucido di una condizione di salute sempre più diffusa, designando così una narrazione profondamente segnata da fragilità umana, capace di risultare al tempo stesso realistica e toccante.

Sinossi

Mentre l’amata star di Broadway Lillian Hall dedica cuore, anima e tempo alla preparazione del suo prossimo grande ruolo, si ritrova improvvisamente sopraffatta da confusione e vuoti di memoria. Decisa a raggiungere la prima a ogni costo, mentre cerca di preservare i suoi ricordi e la propria identità che lentamente svaniscono, intraprende un intenso e travagliato viaggio emotivo, oscillando tra il richiamo irresistibile del palcoscenico e le inesorabili esigenze della realtà.

 

 

LA MAGNIFICA LILLIAN HALL | venerdì 19 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Approfondimento

Arriva "The Miniature Wife - Un piccolo problema": 5 cose da sapere
Jessica Lange in La Magnifica Lillian Hall
Pierce Brosnan
FOTOGALLERY

Netflix - 01 Distribution - Webphoto - Netflix (via Webphoto)

1/22
Cinema

22 film da vedere in streaming a giugno. FOTO

Un mese ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema con l'arrivo sul piccolo schermo di tante prime visioni provenienti direttamente dalla sala. Tra film d'animazione e commedie per tutta la famiglia, film d'azione, biopic e drammi sentimentali, ci sono molte novità anche per gli amanti della rom-com di tutte le età. L'elenco e le date di uscita da segnare in agenda A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Money Road, l'irresistibile cena in villa di Alessandro Borghese. FOTO

TV Show sky uno

Nella quinta puntata dell'esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, lo Chef Alessandro...

15 foto

"La magnifica Lillian Hall" con Jessica Lange e Pierce Brosnan su Sky

Cinema sky cinema

Jessica Lange, affiancata da Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams e Pierce Brosnan, è la...

Olly in concerto a Genova: “Ora mi fermo e vorrei innamorarmi”

Fabrizio Basso

Vasco Rossi festeggia 50 anni di carriera allo Stadio Olimpico

Musica

La più grande residency mai realizzata in Italia chiuderà il Giubileo di Vasco: oltre 500.000...

Ricky Martin, la possibile scaletta a San Benedetto del Tronto

Musica

Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena pop e non solo. Nel corso degli anni il...

Spettacolo: Per te