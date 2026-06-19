"La magnifica Lillian Hall" con Jessica Lange e Pierce Brosnan su Sky

Jessica Lange, affiancata da Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams e Pierce Brosnan, è la protagonista di La Magnifica Lillian Hall , intenso dramma ambientato nel mondo di Broadway. Un racconto emozionante che affronta il tema della memoria e dell'identità attraverso la storia di una grande attrice alle prese con una difficile malattia. Il film arriva in prima tv stasera alle 21.15 su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Ambientato a New York nel dietro le quinte di un teatro, il film segue il conflitto interiore della celebre attrice Lillian Hall che, dopo aver dedicato anni a costruire la propria identità artistica con disciplina e rigore – compromettendo anche il rapporto con la figlia Margaret - si ritrova a nascondere una diagnosi di demenza senile, per paura di perdere il suo status e, soprattutto, sé stessa.

Arriva su Sky Cinema in prima TV La Magnifica Lillian Hall , l’emozionante ritratto di una talentuosa icona di Broadway interpretata dalla due volte premio Oscar Jessica Lange alle prese con una malattia destinata a mettere in discussione la sua carriera e la sua stessa identità. Il film esordisce stasera alle 21:15 su Sky Cinema Stories , in streaming su NOW e disponibile on demand.

una lettera d’amore al mondo di Broadway

Alla regia Michael Cristofer, già vincitore di un Tony Award per la migliore opera teatrale, porta sullo schermo la propria profonda passione per il teatro, restituendo con autenticità le dinamiche della preparazione di uno spettacolo e trasformando il film in una vera e propria lettera d’amore al mondo di Broadway.

Accanto a Jessica Lange, il cuore di un’interpretazione intensa e coinvolgente, nel cast figurano il premio Oscar Kathy Bates, Lily Rabe, Jesse Williams e Pierce Brosnan.

Attraverso la storia di Lillian il film scava nell’esperienza umana della protagonista, offrendoci non solo un racconto commovente, ma anche un ritratto lucido di una condizione di salute sempre più diffusa, designando così una narrazione profondamente segnata da fragilità umana, capace di risultare al tempo stesso realistica e toccante.

Sinossi

Mentre l’amata star di Broadway Lillian Hall dedica cuore, anima e tempo alla preparazione del suo prossimo grande ruolo, si ritrova improvvisamente sopraffatta da confusione e vuoti di memoria. Decisa a raggiungere la prima a ogni costo, mentre cerca di preservare i suoi ricordi e la propria identità che lentamente svaniscono, intraprende un intenso e travagliato viaggio emotivo, oscillando tra il richiamo irresistibile del palcoscenico e le inesorabili esigenze della realtà.

LA MAGNIFICA LILLIAN HALL | venerdì 19 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.