Il 9 giugno, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, arriva The Miniature Wife – Un piccolo problema, la nuova serie dramedy in 10 episodi con Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen. Basata sul racconto di Manuel Gonzalez, la storia segue Lindy (Banks) e Les (Macfadyen): lei è una scrittrice Premio Pulitzer che, dopo il successo del suo romanzo d’esordio, si ritrova bloccata in una crisi creativa che dura da 18 anni. Lui è uno scienziato ossessionato dalla gloria, sul punto di realizzare la sua più grande scoperta scientifica nel tentativo di risolvere la fame nel mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie.

L’equilibrio del matrimonio di Lindy e Las è già precario e a complicare tutto ci pensa un incidente tecnologico che causa il rimpicciolimento di Lindy: la donna viene ‘ridotta’ a soli 15 cm di altezza. Questo scenario darà il via all’esplosione di una battaglia coniugale, spesso esilarante, tra orgoglio, rancore e amore. Lindy, che prima era una figura di successo, oltre che il fulcro della coppia, si trova ora a dover vivere in una casa per le bambole e in una condizione di totale dipendenza da Les, che però si comporta come se quanto accaduto non fosse così grave.

Nel cast anche O-T Fagbenle nei panni di RPW, Zoe Lister-Jones come Vivienne, Sian Clifford nel ruolo di Terry e Sofia Rosinsky come Lulu. Creatori, showrunner e produttori esecutivi sono Jennifer Ames e Steve Turner. Banks e Macfadyen figurano anche come produttori esecutivi, insieme a Michael Aguilar, Michael Ellenberg e Lindsey Springer. "Ci ​​sono le storie che tutti ci raccontiamo su come siamo arrivati ​​a questo punto della vita: su come altre persone potrebbero averci messo lo zampino e su quanto ce ne siamo causati da soli", ha detto di recente in un’intervista il produttore esecutivo Ellenberg. "Spero che questo programma vi permetta di ridere di voi stessi, del vostro coniuge e delle situazioni in cui siete finiti", ha aggiunto.

Per girare le scene con Elizabeth Banks ridotta alle dimensioni di una bambola non sono stati usati particolari effetti speciali. Il modo di muoversi della protagonista è stato costruito con dimensioni in scala in modo che sembrasse alta solo pochi centimetri. Non solo. Gli oggetti di dimensioni “normali” che lei tocca sono stati costruiti davvero di dimensioni giganti, per far sì che si notasse la differenza rispetto alla piccolezza del corpo della protagonista. Inoltre quasi tutte le scene che vedono insieme i due protagonisti sono state girate in realtà in momenti e luoghi diversi.

Una metafora dello spazio occupato in una relazione

"Il nostro è il racconto di quanto ci si possa sentire piccoli in una relazione sbagliata", ha spiegato Banks parlando alla stampa prima dell’uscita della serie tv. "È una metafora sullo spazio occupato da ciascuno in una relazione – ha sottolineato -, quando lui per sbaglio la rimpicciolisce, la metafora diventa reale. Da lì in poi, non è più possibile ignorare nulla. Ogni squilibrio viene amplificato". "Un uomo che rimpicciolisse, fisicamente o psicologicamente, probabilmente collasserebbe nell'autocommiserazione. Noi donne siamo abituate a combattere con risorse ridotte", ha aggiunto. E Matthew Macfadyen si è detto d’accordo: "A parti inverse sarebbe stata una storia molto diversa. Gli uomini hanno il raffreddore e credono di morire. Le donne hanno tutto contro e trovano modo di farcela, sempre. Questa è la storia di Davide contro Golia, Les ha la forza bruta ma Lindy ha l'astuzia".

I riferimenti cinematografici e una scelta narrativa audace



La serie è costellata di riferimenti cinematografici disseminati in tutti e 10 gli episodi. Si va da Il Padrino e a Shining fino a Rocky IV. Banks ha detto di apprezzare questi omaggi e anche di aver ammirato la scelta creativa di non rivelare la storia della coppia e dei primi tempi del loro amore fino a più avanti nella stagione. "È una scelta narrativa molto coraggiosa, perché incontriamo Les e Lindy quando sono più fragili, praticamente nel loro momento peggiore".