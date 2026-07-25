Il Paradiso delle Signore 11: quando inizia, cast e anticipazioni

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 11? La serie di Rai 1 torna lunedì 7 settembre alle 16.05 con 160 nuovi episodi ambientati nel 1967, alla vigilia del Sessantotto. La nona stagione del formato daily, undicesima complessiva, introduce sette nuovi personaggi accanto a Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Tra rivalità imprenditoriali, movimenti studenteschi e desiderio di emancipazione femminile, il grande magazzino cambia volto. E Riccardo Guarnieri torna a Milano dopo una lunga assenza: da cosa sta fuggendo? Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli orli si alzano sempre prima delle barricate. Succede così, per una legge non scritta del Novecento: prima che una piazza impari a gridare, c’è una macchina da cucire che ha già cambiato idea. E c’è una figlia che domanda alla madre perché la gonna debba arrivare esattamente lì e non due dita più su. Il Paradiso delle Signore 11 comincia in quel punto preciso della storia italiana. La serie daily torna da lunedì 7 settembre 2026 alle 16.05 su Rai 1, con 160 nuovi episodi in prima visione e un grande magazzino affacciato su un Paese che sta per cambiare pelle.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 11 su Rai 1 La nuova stagione di Il Paradiso delle Signore, prodotta da Rai Fiction, RaiCom e Aurora TV, debutta lunedì 7 settembre alle 16.05, confermando il tradizionale appuntamento quotidiano del pomeriggio di Rai 1. Si tratta della nona stagione del formato daily e dell’undicesima complessiva della fiction, nata nel 2015 come serie di prima serata e trasformata successivamente in un appuntamento quotidiano. I nuovi episodi sono ambientati alla vigilia del Sessantotto, in un’Italia attraversata da una profonda trasformazione culturale e sociale. Tanto che il vero protagonista, questa volta, sembra essere il calendario. Approfondimento Addio ad Andrea Savorelli, noto per la serie Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore 11, la trama: Milano nel 1967 È il 1967. Milano, l’Italia e il grande magazzino più celebre della televisione si avvicinano a cambiamenti epocali. Sullo sfondo avanzano i movimenti studenteschi, si trasformano i rapporti tra genitori e figli e cresce nelle donne la consapevolezza del proprio ruolo nella società e nel mondo del lavoro. Una nuova generazione di protagonisti porta con sé sogni, inquietudini e aspirazioni, diventando il volto di un Paese che sta cambiando e il motore delle nuove storie. Il Sessantotto non sarà dunque una semplice data sul calendario, ma una presenza che attraverserà relazioni, famiglie e conflitti. Anche dietro le vetrine impeccabili del Paradiso, qualcosa ha già cominciato a incrinarsi. Approfondimento Il Paradiso delle Signore, al via le riprese della nuova stagione

Il nuovo cast: attori e personaggi della stagione 11 La svolta narrativa è affidata a sette nuovi personaggi, interpretati da attori molti dei quali al debutto nella serie. I nuovi ingressi affiancheranno i volti storici, tra cui Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Roberto Farnesi nel ruolo di Umberto Guarnieri. Nel cast entrano: Lavinia Longhi nel ruolo di Carla Corsi, vedova ambiziosa e determinata alla guida degli affari di famiglia;

nel ruolo di Carla Corsi, vedova ambiziosa e determinata alla guida degli affari di famiglia; Alessio D’Ortenzi nei panni di Iacopo Corsi, stilista talentuoso e visionario;

nei panni di Iacopo Corsi, stilista talentuoso e visionario; Ksenia Borzak nel ruolo di Diana Corsi, giovane inquieta e anticonformista;

nel ruolo di Diana Corsi, giovane inquieta e anticonformista; Agnese Lorenzini nei panni di Elisa Croce, la nuova capocommessa;

nei panni di Elisa Croce, la nuova capocommessa; Antonio Ferrante nel ruolo di Valter, il nuovo magazziniere dal passato misterioso;

nel ruolo di Valter, il nuovo magazziniere dal passato misterioso; Anita Lucenti nei panni di Lia Mandalà, una Venere siciliana brillante e istintiva;

nei panni di Lia Mandalà, una Venere siciliana brillante e istintiva; Francesca Masini nel ruolo di Simona Galbiati, giovane riservata che sogna di diventare ballerina. Tra i ritorni c’è invece Enrico Oetiker, nuovamente nei panni di Riccardo Guarnieri.

Carla Corsi contro la Contessa Adelaide Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi, è una donna ambiziosa e determinata che, dopo essere rimasta vedova, conduce brillantemente gli affari di famiglia. Il suo arrivo a Milano riapre vecchi conti con la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, pronta a difendere il proprio potere e gli equilibri costruiti nel corso degli anni. La loro rivalità non sarà soltanto personale, ma coinvolgerà anche interessi economici e delicati rapporti familiari. Accanto a Carla ci sono i figli Iacopo e Diana. Iacopo, interpretato da Alessio D’Ortenzi, è uno stilista talentuoso e visionario, profondamente legato alla madre. Diana, affidata a Ksenia Borzak, è invece una giovane inquieta, insofferente ai rigidi schemi della borghesia e determinata a trovare una strada tutta sua. L’arrivo della famiglia Corsi non porterà soltanto una nuova rivalità imprenditoriale, ma finirà per spezzare gli equilibri all’interno della famiglia Guarnieri.

Le nuove Veneri e la capocommessa Elisa Croce Il posto di capocommessa lasciato libero da Irene viene affidato a Elisa Croce, interpretata da Agnese Lorenzini. Rigorosa, precisa e inflessibile, Elisa sarà chiamata a guidare le Veneri in una fase di profondo rinnovamento, mentre fuori dal grande magazzino il mondo comincia a mettere in discussione regole considerate fino a quel momento immutabili. Con lei arriva Valter, interpretato da Antonio Ferrante. Il nuovo magazziniere è un ragazzo gentile e affascinante, animato da un forte senso della giustizia sociale. Nasconde però un passato ancora poco chiaro, destinato prima o poi a riemergere. Anche il gruppo delle Veneri si rinnova con Lia Mandalà e Simona Galbiati. Lia, interpretata da Anita Lucenti, è una giovane siciliana brillante e istintiva, pronta a sfidare ogni convenzione dietro un sorriso apparentemente innocente. Simona, interpretata da Francesca Masini, è invece riservata, educata e disciplinata, ma conserva il sogno di diventare ballerina e cercherà una seconda occasione per realizzarlo.

Chi guida il Paradiso delle Signore La direzione del grande magazzino resta nelle mani di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, affiancati da Matteo Portelli, ancora impegnato nella gestione della contabilità. Delia si prepara intanto al matrimonio con Gianlorenzo Botteri e potrà dedicarsi alla propria attività di parrucchiera. Dopo un’estate avventurosa, Irene e Johnny tornano invece a Milano, pronti a costruire un futuro insieme senza rinunciare al desiderio di libertà che caratterizza la loro generazione. Alla Galleria Milano Moda, Odile dovrà ripartire da un nuovo stilista e affrontare le difficoltà finanziarie legate alla Banca Guarnieri. Moda, denaro e sentimenti torneranno così a intrecciarsi, perché al Paradiso anche un abito può diventare una dichiarazione di guerra.

Le anticipazioni sul ritorno di Riccardo Guarnieri La novità più misteriosa riguarda Villa Guarnieri, dove gli equilibri rimangono fragili e un’improvvisa rivelazione apre la strada a un ritorno inatteso. Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker, rientra a Milano dopo una lunga assenza. Le ragioni del suo ritorno non sono però immediatamente chiare. Che cosa lo ha riportato a casa? E, soprattutto, da quale situazione sta cercando di fuggire? Riccardo ritroverà una famiglia profondamente cambiata e un sistema di alleanze nel quale sarà sempre più difficile distinguere gli affetti dagli interessi. Una fucina di talenti esportata nel mondo A oltre dieci anni dal debutto in prima serata, Il Paradiso delle Signore si conferma uno degli appuntamenti più amati dal pubblico e una delle serie italiane maggiormente esportate nel mondo. Nel corso degli anni la fiction si è affermata anche come una fucina di talenti, contribuendo a far conoscere al grande pubblico interpreti come Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Giulia Vecchio e Giancarlo Commare, che proprio sul set della serie hanno mosso alcuni dei primi passi delle loro carriere. La forza del Paradiso continua a risiedere nell’incontro tra racconto popolare e ricostruzione storica: amori, tradimenti, ambizioni e segreti privati si muovono dentro un’Italia che cambia. E questa volta, dietro le vetrine impeccabili del grande magazzino, si intravede già la rivoluzione.