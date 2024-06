Il Paradiso delle Signore torna con la prossima stagione a settembre, sempre su Rai 1. Le riprese sono cominciate lo scorso 27 maggio, e hanno portato con sé succosissime anticipazioni, tra addii confermati e la speranza di rivedere volti noti.

Il Paradiso delle Signore 9, le prime anticipazioni

Sul finale de Il Paradiso delle Signore 8, , Matteo Portelli ha chiesto a Maria Puglisi di sposarlo. La ragazza, in bilico per tutta la stagione tra l'amore per lui e quello per il fidanzato storico Vito Lamantia, ha ricevuto una proposta di lavoro a Parigi. Nella capitale francese, potrebbe finalmente diventare una stilista. Matteo le propone di andare con lei, ora che Umberto Guarnieri è stato incastrato e non può più ricattarlo. Ma, nella stagione 9, stando alle prime anticipazioni Portelli torna al Paradiso. Che la storia con Maria non sia andata come sperato?

Ciò che è certo è che, mentre Alessandro Tersigni (volto di Vittorio Conti) non ci sarà più, Danilo D'Agostino (volto di Matteo Portelli) ci sarà: a confermalo è stato lui stesso. Ed è proprio questo suo ritorno, a suggerire la fine della relazione con Maria. Ma c'è anche chi crede che, il motivo della sua ricomparsa, sia il desiderio di vendetta. A lungo ricattato da Umberto che, promettendogli di pagare le costose cure della mamma malata l'ha costretto a tradire Marcello Barbieri, affinché questo deludesse Adelaide, potrebbe approfittare della sua "fine" per vendicarsi.