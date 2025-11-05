Spectre, 10 anni dopo: il penultimo James Bond con Daniel Craig

Il 5 novembre 2015 usciva in Italia Spectre, ventiquattresimo film della saga di James Bond diretto da Sam Mendes. A dieci anni di distanza, l’opera con Daniel Craig resta un requiem elegante e mortale, dove la memoria diventa azione e la morte indossa un tuxedo. Tra teschi messicani, Aston Martin e Dirty Martini, Spectre consacra l’umanità ferita e il fascino crepuscolare di 007

Spectre compie 10 anni: perché rivedere il penultimo James Bond con Daniel Craig



Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Affiancato dalle bond girl Monica Bellucci e Léa Seydoux, Daniel Craig veste per la quarta e penultima volta i panni dell’agente 007 nel ventiquattresimo film ufficiale della saga di James Bond. Diretto da Sam Mendes, Spectre è un film in cui — tra Dirty Martini e Aston Martin — la super spia sfida la sua nemesi, interpretata da un luciferino Christoph Waltz.

Premiato con l’Oscar per la miglior canzone originale (“Writing’s on the Wall” di Sam Smith e Jimmy Napes), Spectre è un’elegia in smoking, un viaggio nell’ombra che trasforma l’azione in meditazione e la morte in stile.

Il film usciva in Italia il 5 novembre 2015, nel giorno della Guy Fawkes Night: una notte di fuochi e maschere, di cospirazioni e complotti, perfetta per accogliere un Bond che si muove tra i fantasmi del potere e della memoria.

E proprio la memoria è il vero detonatore di questo film.

Cesare Pavese scriveva: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.”

E in Spectre, il triste mietitore ha l’iride cerulea di Daniel Craig: spia stropicciata dalla vita, risoluto dispensatore di dipartite, ma anche umano, troppo umano, e dunque vulnerabile, in un mondo che non gli appartiene più.

Il ventiquattresimo film dell’agente segreto è un agitato e alcolico Memento Mori, dove sfilano vincitori e vinti, vittime e carnefici, assassini e assassinati.