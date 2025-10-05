James Bond, 63 anni fa usciva al cinema il film Licenza di uccidere

Il 5 ottobre 1962 usciva Agente 007 – Licenza di uccidere: Sean Connery pronunciava per la prima volta “Bond, James Bond” e nasceva un mito. Da Londra alla Giamaica, tra tuxedo e tarantole, Ursula Andress e il tema immortale di Monty Norman, il film fondò la saga di spionaggio più longeva del cinema

Il 5 ottobre 1962 non è solo una data, è un brindisi. Quel giorno al London Pavilion va in scena Dr. No, in Italia Agente 007 – Licenza di uccidere. È l’inizio di un franchise che sa di shaker e di velluto, di pistole e di sorrisi ironici. I produttori Albert R. Broccoli e Harry Saltzman non inventano solo un film: distillano un rito. Budget contenuto (un milione di dollari), ma con l’intuizione di chi sa che i grandi cocktail non hanno bisogno di tanti ingredienti, ma dei giusti.

Lo scrittore Ian Fleming guardò con diffidenza la scelta di Connery. Abituato a immaginare Bond come un gentiluomo britannico impeccabile, si trovò davanti a un attore scozzese, con un passato operaio e un fisico da pugile. Eppure, come accade con certi cocktail dal gusto imprevisto, quel contrasto tra radici popolari e stile aristocratico funzionò meglio di qualsiasi ricetta prevista. Fleming dapprima brontolò, poi si arrese, tanto che nei romanzi successivi iniziò a inserire dettagli scozzesi nella biografia del suo eroe. È il paradosso dell’arte: la creatura supera il creatore.

Ed eccolo comparire, intorno all’ ottavo minuto di film , al tavolo verde di un casinò dove si gioca a chemin de fer. Smoking con revers sciallati, sigaretta accesa, e la battuta che diventerà una delle più celebri della settima arte: “ Bond, James Bond ”. Pochi secondi e il mito è già scolpito. In Giamaica, invece, nasce un altro rituale immortale: il vodka martini “shaken, not stirred” . Un gesto controcorrente — nell’inquadratura si nota anche un mixing glass ghiacciato con cucchiaio da bar, ma 007 sceglie lo shaker. La bottiglia di Smirnoff osserva muta, il cameriere impassibile, e così il cinema imprime un nuovo dogma del desiderio.

Scartati Cary Grant e David Niven, la parte va a un giovane scozzese poco conosciuto: Sean Connery . Il regista Terence Young lo educa come si affina un distillato: lo porta nei casinò, lo fa vestire su misura, gli insegna a muoversi come un predatore elegante. Connery diventa così un whisky torbato servito in bicchiere di cristallo: ruvido e sensuale, pericoloso e irresistibile.

Con pochi mezzi e tanta immaginazione, Ken Adam progetta set che sembrano cattedrali futuriste. La tana del Dr. No è più di un rifugio: è un bar high-tech in cui servire il futuro in coppe d’acciaio. I suoi interni sono architetture liquide: curve moderniste, luci da club, invenzioni visive che trasformano l’azione in estetica.

Ogni cocktail ha il suo aroma, e Bond ha la sua musica. Il James Bond Theme è un colpo di shaker: chitarra elettrica che vibra come un sorso amaro, fiati che esplodono come bollicine di champagne. Monty Norman lo compone, John Barry lo scolpisce. È la scarica elettrica che ancora oggi ci fa alzare il bicchiere al primo fotogramma.

Ma Licenza di uccidere è un florilegio di sequenze cult. Quando Bond rientra a Londra e trova Sylvia Trench (Eunice Gayson) intenta a giocare a golf in minigonna, l’erotismo si mescola al gioco, breve e tagliente come una poesia di Mallarmé. I titoli di testa ipnotici, con silhouette femminili danzanti e segni grafici pulsanti, aprono l’immaginario di una saga. E i tre misteriosi uomini ciechi che attraversano Kingston diventano subito presagio di morte: il primo omicidio che innescherà la vicenda.

E poi lei: Ursula Andress che emerge dal mare con un bikini bianco disegnato da se stessa, coltello al fianco e luce negli occhi. È la prima Bond girl e diventa immediatamente icona erotica e culturale. Un’onda che si fa carne, la bollicina che rompe la superficie del bicchiere. Quel costume finirà battuto all’asta nel 2001, ma il suo mito resta in eterno.

Giamaica e Pinewood: gin e rum nel bicchiere

Le riprese oscillano tra Kingston e i Pinewood Studios: gin e rum, Londra e tropici. La scena della tarantola, che ancora oggi gela il sangue, fu girata con un trucco: un vetro invisibile tra Connery e l’animale, più lo stuntman Bob Simmons per i dettagli. È l’essenza del cinema: farci credere al veleno anche se nel bicchiere c’è solo zucchero.

Box office: da spritz a champagne

Un budget minimo, un incasso mondiale da sei milioni di dollari. Licenza di uccidere è il brindisi inaugurale di una saga senza fine. Già nel primo film ci sono tutti gli ingredienti: M come bitter amaricante, Moneypenny come twist di limone, Felix Leiter come soda americana, la SPECTRE come retrogusto oscuro. La ricetta è pronta per essere replicata all’infinito.

Critica: gelo iniziale, calore eterno

All’uscita, la critica fu incerta. In Italia, i giornali liquidarono il film con trafiletti distratti: il Corriere d’Informazione lo giudicò “inverosimile”, Stampa Sera confuse persino i dettagli della trama. Eppure, come certi vini che hanno bisogno di respirare, Licenza di uccidere fu rivalutato col tempo. Leonard Maltin lo definì “il più denso e compatto” dei Bond, il Morandini lo consacrò come spionaggio perfetto, Mereghetti ricordò “i bellissimi titoli di testa” e la sensualità di Ursula. Il pubblico, intanto, aveva già deciso: Bond era entrato nell’immaginario, con un biglietto di sola andata.