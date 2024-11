Morto Vic Flick, autore del riff dei titoli di testa di James Bond

Il chitarrista e compositore britannico aveva 87 anni e aveva collaborato con John Barry per la musica della sequenza di apertura di numerosi capitoli della saga, a partire dal classico Licenza di uccidere, del 1962. In carriera ha suonato anche conJimmy Page, George Martin e Tom Jones

È morto a 87 anni Vic Flick, compositore e chitarrista britannico reso immortale dal suo riff per i titoli di testa della saga di James Bond. La musica, tra le più celebri e iconiche nella storia del cinema mondiale, debuttò nel 1962 con il film Agente 007 - Licenza di uccidere. Flick era da tempo malato di Alzheimer ed è scomparso giovedì 14 novembre, ma il decesso è stato annunciato alcuni giorni dopo dalla sua famiglia su Facebook.

Quel riff indimenticabile

Quando il compositore John Barry fu chiamato a riarrangiare il tema originale di Monty Norman per Agente 007 - Licenza di uccidere, Flick aggiunse un "suono pesante" usando una chitarra Clifford Essex Paragon De Luxe. Da allora Flick ha suonato in una mezza dozzina di altri film di 007, compreso il tema di Shirley Bassey per Agente 007 - Missione Goldfinger (1964).