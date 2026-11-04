La Maison francese ha coinvolto alcuni dei volti più rappresentativi del marchio, da Robert Pattinson a Camille Cottin, per dare voce ai protagonisti della short story animata che ci riporta nel secolo scorso, alla magia di un Natale ai tempi di Monsieur Christian Dior Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A Natale le grandi case di moda regalano ai loro clienti ben più che abiti e accessori. Da Dior arriva il sogno del Natale del 1949, quando al numero 30 di Avenue Montaigne Christian Dior, fondatore della Maison francese, confezionava vestiti per le stelle più luminose del firmamento hollywoodiano.

Le stelle ricorrono nel cortometraggio animato d'autore online dal 4 novembre, "Christian Dior's Night In Color".

Firmato da Sylvain Chomet, fumettista e animatore francese candidato al premio Oscar, vede la partecipazione delle star della Dior Family, da Robert Pattinson a Rihanna e Louis Garrel.

Non li vediamo in carne ed ossa ma ne sentiamo le voci. I loro nomi compaiono in testa al corto con i rispettivi ruoli a loro affidati.

Il corto: Monsieur Dior, Marlene Dietrich e una stella di Natale Non c'è Natale a Parigi senza le luci di Christian Dior che si fa carico di illuminare una parte consistente delle vie dello shopping di lusso della Ville Lumière.

Prima ancora che si compia il rituale (possiamo tranquillamente chiamarlo così) dell'accensione delle vetrine della storica boutique di Avenue Montaigne, la location è protagonista di "Christian Dior's Night in Color", un corto lungo oltre sette minuti (titoli di testa e di coda compresi), che è un modo spettacolare e un po' nostalgico di accompagnare gli estimatori del brand nel periodo delle feste di fine anno.

Alla vigilia di Natale, mentre Parigi si tinge di bianco e il silenzio avvolge con la sua calma una notte fredda e rischiarata dalla Luna, dall'altra parte del pianeta, a Hollywood, Marlene Dietrich ha un problema con un costume, sul set: La diva ha bisogno di un dress colorato, deve mettere da parte il bianco, il nero, il grigio.

Christian Dior viene avvisato della cosa nel cuore della notte. La soluzione deve arrivare in pochissime ore.

Il suo fedele cagnolino si fa in quattro per farsi porare a fare un giro all'aperto. C'è un albero sepolto dalla neve, lo stilista lo accende, esplodono le luci natalizie e i colori! Dall'alto una stella gli strizza l'occhio. I colori dell'albero diventano l'ispirazione per uno dei vestiti più iconici della Maison.

Monsieur Dior si mette sull'aereo, Marlene Dietrich è felice e sul set è più bella ed elegante che mai.

Il Natale è salvo, il sogno della moda pure. Vedi anche Jennifer Lawrence accende lo spettacolo di luci del Natale Dior. FOTO

Il cast vocale, da Pattinson a Rihanna Nel cortometraggio si sentono le voci di Robert Pattinson, il narratore della storia e quelle di Louis Garrel e Camille Cottin, che doppiano, rispettivamente, Christian Dior e Marlene Dietrich.

Poi c'è Josh O'Connor che interpreta una sedia della Maison, un assistente dello stilista, e Rihanna è la "Lucky Star", la stella che guida il progetto creativo del dress confezionato da adorabili sarte-api (Greta Lee, Nine d'Urso e Nadia Tereszkiewicz)

A Hollywood, il regista della Dietrich ha la voce di LaKeith Stanfield.

Non ci sono tutti i volti della grande famiglia di Dior - le star che vediamo praticamente a ogni sfilata in prima fila a Parigi e altrove - ma questo corto riunisce un buon numero di personaggi dello showbiz che hanno deciso da tempo di affidare il proprio stile alla visione di Jonathan Anderson, direttore creativo della Maison da un paio di stagioni.

Le atmosfere del corto, che ispireranno l'intera stagione natalizia, non sono frutto di totale fantasia.

Quando Marlene Dietrich girava Paura in palcoscenico di Hitchcock pretese davvero di lavorare con la Maison francese.

La frase che sentiamo nel corto "Niente Dior, niente Dietrich" è uno degli aneddoti che si raccontano quando si parla dello stile dell'icona tedesca del cinema classico. Poi, chiaramente, nel cortometraggio c'è una dose di finzione e una di magia. La formula del Natale perfetto. Leggi anche Prada, nello spot animato per Natale anche Sadie Sink e Maya Hawke