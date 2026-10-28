Prada, nello spot animato per Natale anche Sadie Sink e Maya Hawke

Natale sta arrivando e Prada ha già conquistato i cuori dei suoi clienti e degli estimatori dello stile del brand, come prova l'accoglienza della nuova campagna pubblicitaria realizzata per le festività di fine anno, virale fin dal giorno del debutto in rete. "Drawing Prada" , una campagna "Animated by Hand" , realizzata con tecniche di animazione tradizionali - ovvero, partendo da disegni realizzati a matita, sulla carta - è una vera chicca per chi ama l'universo dei classici animati, un progetto creativo originale, di cui vale la pena approfondire i dettagli e le ispirazioni, specie nell'era del digitale e dell'Intelligenza Artificiale.

Un Natale tra tradizione e magia

In assoluta controtendenza con tutte le tecniche di animazione realizzate digitalmente, Prada torna alla carta e alla matita per i disegni della nuova campagna ideata per Natale, un progetto che, oltre a scaldare il cuore dei clienti di ogni generazione (specie quelli più adulti, cresciuti con l'animazione tradizionale), si riallaccia all'artigianalità del brand che proprio in questi giorni si gode la prima posizione nella classifica Lyst dei marchi più ricercati e desiderati al mondo.

Artigianalità, tradizione e creatività italiana e internazionale.

"Drawing Prada" è una campagna d'autore, firmata dallo statunitense John Pomeroy (che vanta un passato enorme nel mondo dei cartoon, inclusi quelli di Walt Disney) e dal britannico Glen Luchford, che ha curato regia e fotografia. La direzione artistica è, naturalmente, di Miuccia Prada e Raf Simons, che hanno ben pensato di regalare ai loro clienti, prima ancora di borse e cappotti, il sogno e la magia di un Natale innevato.

Nello spot (disponibile al link in basso) ci sono cinque protagonisti, tutti portavoce del marchio. I fan di Stranger Things riconosceranno immediatamente le loro beniamine Sadie Sink e Maya Hawke. Con loro ci sono anche altri giovani Prada Ambassadors: Chen Haoyu, Luther Ford e Kelvin Harrison Jr..

I personaggi animati sono buffi animaletti della foresta, aiutanti degli umani e, in qualche caso, dispettosi compagni d'avventura.

Aiutano a sistemare gli accessori dei protagonisti quando tornano a casa, oppure nascondono le cose, come i topolini che sottraggono un paio di mocassini col tacco a Sadie Sink.

Non resta che perdersi nel mondo immaginato da Prada per questo Natale, un universo incantato e romantico che ci invita a tornare bambini.



