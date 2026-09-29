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Camicie, abiti e pantaloni, si aprono sul fondo come fiori capovolti. Le gonne fluttuano nel vento e rivelano volumi e strati di tessuto a ogni passo. Quella di Jonathan Anderson per la prossima Primavera/Estate è una moda in movimento, delicata e fuori dal tempo, capi buoni per vestire i sogni. Uno stile tutto asimmetrie, sfrangiature, sovrapposizioni che, però, non pesano sul corpo.