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Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Primavera/Estate 2027. FOTO

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©Getty

Leggere, femminili, sognanti, fatate, così Jonathan Anderson immagina le donne di Dior, creature romantiche e dinamiche, in grado di cogliere il senso di pace e la bellezza spontanea della natura, ancora una volta fonte di ispirazione preziosa. Una collezione che racconta una rilettura dei codici d'archivio della Maison, pienamente inserita nella contemporaneità, applaudita da una prima fila che ospita Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence e Rihanna - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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