No Time To Die , 7 cose da sapere sul film

No Time to Die è finalmente in arrivo: il venticinquesimo Bond rimandato due volte a causa della pandemia, diretto, dopo l’uscita dal progetto di Danny Boyle, da Cary Joji Fukumaga, è, a 2 ore e 45 minuti il più lungo film di Bond mai fatto. E’ anche la grande epica uscita di scena di Daniel Craig che ha da tempo annunciato di essere arrivato alla fine della sua era da agente segreto. Nel cast del suo quinto ed ultimo film ritornano Léa Seydoux (l’amore di Bond Madeleine Swann), Christoph Waltz ( il cattivo Blofeld), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Jeffrey Wright (Felix Leiter) e Ralph Fiennes (M). New entries: Rami Malek come Safin, la nuova minaccia globale, Lashana Lynch che è Nomi, un’agente 00 e Ama de Armas che è Paloma, molto di più di una Bond Girl. Ecco (00)7 cose da sapere per non perdersi neanche uno dei tanti riferimenti da Bond insider di cui è costellato il film. Non sono spoiler ma se preferite non sapere assolutamente nulla prima di entrare in sala fermatevi qui.

NO TIME TO DIE HA UN LUNGO PASSATO. approfondimento 007 No time To Die, il cast del nuovo film su James Bond Prima di vedere questo film ripassatevi Spectre. Lea Seydoux nei panni di Madeleine Swann con un misterioso e solo in parte rivelato background e Christoph Waltz nei panni di Ernst Stavro Blofeld, ovvero il leader della Spectre , hanno trame che arrivano direttamente da li.

DANIEL CRAIG SI METTE A NUDO approfondimento Daniel Craig, da James Bond a Shakespeare: sarà Macbeth a teatro Craig, che aveva convinto il mondo di essere la scelta giusta come James Bond anche grazie alle prime immagini trapelate dal suo debutto in Casino Royal, ovvero lui che emergeva statuario dal mare in un limitato boxer brief , continua a convincere con questo e altri argomenti. E, per i nostalgici del genere sirenetto .la famosa uscita dalle acque è praticamente citata alla lettera. Ma Daniel Craig si mette a nudo anche in altri modi: l’uscita di scena del suo personaggio è forse la più sentimentale e romantica dell’intera serie

ABBIAMO TUTTO IL TEMPO DEL MONDO approfondimento "No Time to Die", missione cinema per 007 Iniziando con la scena iniziale: Bond e la sua amata Madeleine guidano la sua Austin Martin per le tortuose strade a picco su Maratea. Nella colonna sonora ci sono tracce di We have all the time in the world. La frase abbiamo tutto il tempo del mondo è detta diverse volte da James Bond durante il film e, per chi non cogliesse l’allusione, i titoli di coda finali scorrono sulla canzone con lo stesso titolo (cantata da Louis Armstrong e composta da John Barry sulle parole di Hal David) che era apparsa in Agente 007 Al servizio di sua maestà del 1969.

NEL MIRINO approfondimento Kate Middleton alla premiere di Bond. Le foto dell'outfit by Packham Fukunaga, che è il primo regista americano a dirigere un Bond. si è dilettato ad inserire citazioni da vero fan. Non distraetevi neanche un minuto o perderete la classica Gun barrel sequence ovvero la sequenza vista dal mirino di una pistola. Un must degli opening titles dei film di James Bond, poi incorporata dentro alle pellicole di Daniel Craig, c’è anche in questo film

TRIBUTI E UNA CENA A SORPRESA approfondimento 007 No Time to Die, il red carpet per la premiere a Londra Attenzione anche ai quadri! Alle spalle di Ralph Fiennes, M in carne ed ossa, un omaggio ad olio dei suoi predecessori Bernard Lee e Judi Dench. Tributo da scoprire anche a Sean Connery. Come dire che tutti gli attori rimangono parte di un’unica storia. La famosa frase “Bond, James Bond” viene detta anche qui, ma con un effetto diverso dal solito, mentre la tradizione è rispettata quando Bond ordina un Martini alla sua maniera. Fate attenzione alla cena per due che Q, interpretato da Ben Whishaw, attore apertamente gay, sta preparando quando Money Penny e Bond irrompono a casa sua. L’hacker afferma di stare aspettano un ospite maschile. E’ Q un personaggio gay? Sarebbe un passo avanti per la saga.

NO TIME TO DIE GUARDA AL FUTURO approfondimento No Time to Die, le foto del film in uscita al cinema il 30 settembre Molto si è detto della possibilità di una James Bond donna, sappiamo che a Lashana Lynch, nei panni di Nom,i è stato dato il numero 007 durante il ritiro dall’azione di James Bond. La saga, che dagli anni ’60. si è adeguata ad una giusta ridefinizione della presenza delle donne, non rinuncia in questo capitolo alle consuete divertenti tensioni erotiche tra il suo protagonista e le signore, ma con esiti, diciamo così, diversi da solito