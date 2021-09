Daniel Craig, da James Bond a Shakespeare: sarà Macbeth a teatro

Smessi i panni di 007, l'attore britannico interpreterà il ruolo principale nella celebre tragedia del Bardo, in uno spettacolo in scena per 15 settimane a partire dalla primavera 2022 Condividi:

Da James Bond a Macbeth: salto triplo con doppio avvitamento e mezzo per Daniel Craig, che all'indomani dell'anteprima londinese di No Time To Die, la sua ultima apparizione nel ruolo di 007, è già pronto a tuffarsi in un ruolo completamente diverso. Sarà Macbeth in una nuova edizione della tragedia di Shakespeare prodotta da Barbara Broccoli, la storica producer del franchise di James Bond. Il dramma andrà in scena per 15 settimane al Lyceum Theatre di Londra nella primavera 2022.

Craig non è certo il primo divo del cinema a misurarsi in uno dei ruoli più difficili e impegnativi per decine di generazioni di attori: prima di lui, per rimanere nella stretta attualità, ci si è cimentato anche Denzel Washington nell'adattamento The Tragedy of Macbeth a cura di Joel Coen (per la prima volta alla regia senza il fratello Ethan). In uscita a Natale 2021, si tratta di un film di chiarissima impostazione teatrale, tanto da essere stato girato direttamente nei teatri di posa. Per Denzel Washington si parla già di possibile candidatura all'Oscar, e d'altra parte il ruolo incoraggia sogni di gloria: appena sei anni fa un altro grosso nome come Michael Fassbender interpretò il film diretto da Justin Kurzel che fu presentato a Cannes, ma non ottenne grossi riconoscimenti internazionali. Non riuscì invece a completare il suo adattamento cinematografico il grande Laurence Olivier, tra i più fedeli interpreti shakespeariani di ogni tempo: negli anni Cinquanta, a causa della morte dei due produttori che gli avevano assicurato la copertura finanziaria, non riuscì a coronare questo sogno.