Obbligo o Verità, cosa sapere sul nuovo show con Alessia Marcuzzi

Adattamento italiano dello show francese Action ou Vérité, Obbligo o Verità si ispira al classico gioco da festa . Come i partecipanti che giocano per diletto, anche i concorrenti verranno posti dinnanzi a un dilemma: meglio rispondere a una domanda scomoda o sottoporsi a una prova imbarazzante ? A scegliere a chi toccherà, sarà una slot machine.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di Obbligo o Verità avrà un cast di superospiti.

Ci sarà Asia Argento, figlia di Dario Argento, attrice che - in cariera - ha vinto due David di Donatello (per Perdiamoci di vista e Compagna di viaggio) e un Nastro d'argento (per Incompresa). E ci sarà sua figlia, Anna Lou Castoldi, una delle protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Ci sarà Geppi Cucciari, comica sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, e ci saranno Martin Castrogiovanni (ex rugbista e volto televisivo) e Max Felicitas, porno attore. E, ancora, Paola Iezzi del duo Paola & Chiara, la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, il giornalista e conduttore di FarWest Salvo Sottile e il comico Herbert Ballerina.