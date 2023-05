Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento: “Sono una rider”

La 21, dj e attrice, in un’intervista a Fanpage racconta: “Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Svolgo ripetizioni di inglese, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto il manovale, ho dipinto case, e i traslochi”. Poi osserva: “Sono molto felice con Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. L’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove” Condividi

“Svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi”. Anna Lou Castoldi, dj e attrice figlia di Morgan e Asia Argento, si racconta a tutto tondo in un’intervista a Fanpage, durante la quale racconta anche della sua storia d’amore: “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

"Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose" "Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo - spiega la 21enne - Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l'arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare". "Ormai ho 21 anni e non posso chiedere i soldi ai genitori - prosegue - A parte che mia madre me l'ha detto subito. Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita".

"Ci stiamo dimenticando di essere veri" Anna Lou Castoldi parla anche di alcune dirette social in cui ha raccontato di alcuni problemi personali fra cui la depressione: "Non sapevo neanche come chiamarla, perché definirla depressione clinicamente è un termine troppo generico visto che ne esistono molte forme. Ci tenevo a dimostrare a chi mi segue di non aver paura di mostrarsi quando è in difficoltà. Ci stiamo dimenticando di essere veri. Siccome posso, mi piace non far sentire sole le persone. Anch'io ho tanti complessi, timidezze e insicurezze, ma alla fine perché aver timore di piangere?".

"I social alla lunga creano dissociazione" La 21enne, che dice di tenere molto alla sua privacy. Ricorda anche il periodo in cui scelse di abbandonare i social "perché il mondo va troppo veloce e le cose diventano angoscianti. Spesso e volentieri il cellulare risulta soltanto qualcosa in grado di enfatizzare tutta questa angoscia. Dentro noi stessi, con i nostri amici e nella natura non abbiamo bisogno di tutte queste informazioni costanti e involontarie. In quel periodo mi sentivo come se rappresentasse solo un modo per complicare il resto. Mi sono presa un vecchio Nokia, ci ho salvato i dieci contatti fondamentali e sono tornata a vivere in prima persona. Dei momenti senza social li consiglio a chiunque, perché alla lunga creano dissociazione".