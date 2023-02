La dedica di Ambra Angiolini ad Asia Argento su Instagram

La dedica su Instagram

“Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa”. Quello che scrive Ambra Angiolini per Asia Argento potrebbe scriverlo anche quest'ultima per la prima e, di fatto, è quello che le due attrici hanno detto l'una dell'altra in un post condiviso, lo stesso per entrambi i loro profili Instagram ufficiali.

Ambra Angiolini e Asia Argento si sono osservate per anni a distanza senza però trovarsi mai, insieme, nello stesso posto. L'incontro è avvenuto solo adesso, a quello che è quasi certamente un nuovo progetto di lavoro, probabilmente una serie televisiva di cui non si sa ancora nulla.

“È incredibile averti incontrata solo ora” aggiunge Asia Argento che descrive gli anni passati a guardare da lontano la Angiolini considerata nei primi anni Novanta la “teenager biricchina” del piccolo schermo. Lei, che invece si riconosce come “quella ribelle”, dice che, ora che si sono incontrate, le sembra di conoscerla da sempre e la definisce “quella più forte, quella più saggia”.