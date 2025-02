12/12 ©IPA/Fotogramma

Per la quarta serata del Festival 2025, è già stato annunciato il brand che vestirà Geppi Cucciari. A dirlo è stato proprio lo stilista, Antonio Marras, che firma tutte le creazioni indossate dalla co-conduttrice in tutte le uscite sul palco. "Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo. Geppi è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne. Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un abito nuraghe, curato in ogni dettaglio", ha detto lo stilista di Alghero

Geppi Cucciari a Sanremo 2025 indosserà abiti di Antonio Marras