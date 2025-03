Cesare Cremonini in concerto, tutti esauriti i 13 stadi del tour 2025

Con 13 stadi sold out e oltre 550 mila biglietti venduti, il nuovo tour dell'artista, in partenza con una doppia data allo stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 giugno, si conferma tra gli eventi live più attesi della prossima estate

A tre anni di distanza dal suo ultimo tour è grandissima l’attesa per il ritorno sul palco di Cremonini, tra i performer ed artisti più importanti del panorama musicale italiano. CREMONINI LIVE25 arriva dopo l’uscita del disco di inediti “ALASKA BABY”, anticipato dai primi due singoli di grande successo “Ora che non ho più te” (ancora ai vertici delle classifiche a cinque mesi dalla sua pubblicazione) e “San Luca” con Luca Carboni .

"Sono pronto a far sognare il pubblico negli stadi. Il conto alla rovescia è iniziato.”

Uno spettacolo, quello di Cremonini, che si preannuncia di una straordinaria forza artistica. Un progetto live che tiene unito un racconto personale e musicale iniziato con il viaggio nel freddo inverno dell’Alaska e proseguito con la pubblicazione di un album di inediti divenuto già un classico.

Per dare forma al suo progetto creativo Cremonini si è affidato ad alcuni tra i migliori tecnici dell'industria live, da Marc Carolan, già ingegnere del suono dei Muse e degli Snowpatrol, allo studio creativo di Londra NorthHouse, che per la prima volta lavorerà ad uno show italiano dopo aver creato eventi come l'halftime del SuperBowl del 2015, il giubileo di platino della regina Elisabetta d'Inghilterra e il concerto che si è tenuto in occasione dell'incoronazione di re Carlo e ad aver collaborato tra gli altri con Coldplay, Beyonce e Bruno Mars.