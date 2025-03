Vasco Rossi e Cremonini, l'abbraccio social da Bologna. Il post

Posano a favore di fotografo i due amici e colleghi nello scatto postato e commentato oggi da Cesare Cremonini sulle sue pagine social. il post "Sotto i portici di Bologna, @vascorossi, patrimonio dell'Umanità" ha fatto il boom di like

Un abbraccio sotto i portici di Bologna, a favore di fotografo, tra due star sorridenti, Vasco Rossi e Cesare Cremonini. E' lo scatto postato e commentato oggi nella Giornata Internazionale Della Donna da Cremonini sulle sue pagine social, che ha prodotto in poche ore migliaia di like e di commenti: "Sotto i portici di Bologna, @vascorossi, patrimonio dell'Umanità. Che bello abbracciarti Vasco, prima della mia grande avventura negli stadi che sono i tuoi. Vivere e… super vivere!". (Potete vedere il post in fondo a questo articolo).