Clizia Incorvaia: "Eleonora Giorgi mi manca tantissimo"

"Mi manca tanto, mi manca tantissimo. Lei mi sosteneva in tutto. Mi aveva anche sopravvalutata, forse più di quello che sono, lei vedeva tante cose in me che non so neanche se mia mamma e mio marito vedano. Lei mi capiva meglio di chiunque". Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi, ha ricordato tra le lacrime l’attrice, che è scomparsa poche settimane fa all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. “Sto cercando di non farmi prendere dal dolore. Sto cercando di far vivere questo momento al meglio ai bambini”, ha detto l’influencer, madre di Gabriele, avuto dal marito Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora e di Massimo Ciavarro, e di Nina, avuta dell’ex marito Francesco Sarcina. “Nina era molto legata a Eleonora, quando faceva la terapia andavamo a trovarla. Giocavano insieme, lei era una forza della natura. Avevano un rapporto speciale. Le ha regalato la sua scatola di legno con tutti i pastelli. Paolo mi raccontava che quello era un tabù, nessuno poteva toccarlo”.