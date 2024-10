Francesco Sarcina ha sposato Nayra Garibo in Puglia

“Sei la donna più incredibile, hai portato bellezza nella mia vita. Il tempo passa velocemente con te, e so che accadranno tante altre cose meravigliose”. Tra gli ulivi della masseria La Macina, vicino a Fasano, in Puglia, Francesco Sarcina ha recitato le promesse alla sua sposa, Nayra Garibo. Come riporta in esclusiva Vanity Fair, il frontman delle Vibrazioni, 47 anni, e la pilota di aerei di origini messicane, 30 anni, hanno celebrato il loro amore in una cerimonia all’aperto in compagnia degli affetti più cari, prime fra tutte la figlia Yelaiah, nata nel 2021, e la piccola Nina, che Sarcina ha avuto dall’ex moglie Clizia Incorvaia. Le bambine, scortate dalle note romantiche di Ennio Morricone e dei Coldplay, hanno portato le fedi. Mentre le luci del tramonto si avvicinavano, Sarcina, accompagnato dalla madre molto emozionata, ha atteso Garibo. La sposa, a braccetto con il padre, ha fatto il suo ingresso su un sottofondo di quartetto d’archi, l'abito bianco in pizzo, il lungo velo e le spalle scoperte. L’officiante del rito civile è stato l’amico Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia.