Ennio, cosa sapere sul docufilm di Giuseppe Tornatore

Nel 2021, il regista ha omaggiato con un documentario il famoso compositore, scomparso nel 2020 all'età di 91 anni. "Ennio" va in onda in prima TV su Rai 1, mercoledì 20 marzo

David di Donatello per il miglior documentario e Nastro d'argento per il miglior documentario sul cinema, Ennio arriva in prima TV su Rai 1 mercoledì 20 marzo. A firmarlo è Giuseppe Tornatore, Premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso e undici David di Donatello accumulati in carriera.

Cosa sappiamo su Ennio

Un anno dopo la morte di Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore ha voluto omaggiarlo. Ha voluto omaggiarne il genio, ma anche la persona. Un professionista e un amico con cui per venticinque anni ha lavorato a film, documentari, spot televisivi, grandi successi, progetti sognati e mai realizzati. Per onorarlo, Tornatore ha lasciato che a raccontarlo fossero gli occchi e le parole di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. Così Ennio, che al cinema ha registrato oltre 4 milioni d'incassi, è ricco di contributi di prim'ordine: Clint Eastwood e Carlo Verdone, Quentin Tarantino e Dario Argento, Bruce Springsteen e Oliver Stone. Registi, attori e artisti che raccontano aneddoti, che regalano il loro personalissimo sguardo su Morricone, che raccontano quanto fosse dolce e vigoroso, in perenne ricerca della perfezione, profondo conoscitore del suo mestiere ma colmo di paure. Insieme ai loro contributi, convivono le clip di film a cui il compositore ha lavorato, ma anche filmati esclusivi che raccontano il suo lato meno noti, dalla passione per gli stacchi ai suoni reali da cui ha tratto ispirazione.