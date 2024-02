"The Movie Critic" è il decimo e probabilmente ultimo film di Quentin Tarantino. Secondo alcune indiscrezioni, Brad Pitt sarebbe in trattative per una parte

Brad Pitt potrebbe essere parte del decimo e ultimo (?) film di quarantino, The Movie Critic. Un progetto dai dettagli top secret che, secondo quanto trapelato, dovrebbe essere ambientato nella California degli anni Settanta. Al centro della trama, un cinico critico cinematografico. Che, secondo l'interpretazione più diffusa, dovrebbe ricalcare la figura di Pauline Kael, defunta scrittrice del New Yorker nonché una delle più note e importanti critiche cinematografiche di quel periodo. L'ultima notizia in merito al The Movie Critic riguarda la presenza (non certa ma probabile) di Brad Pitt.

Un progetto top secret

Già allo scorso Festival di Cannes, la stampa ha provato a scucire qualche informazione. Ma Quentin Tarantino non ha soddisfato alcuna curiosità. Anzi: ha detto di non poter dire niente, e che si scoprirà tutto solo al momento della visione. Forse, ha spiegato, se ci fossero state meno telecamere avrebbe anticipato qualche monologo. Ma così non è stato, e l'attesa è l'unica possibilità.

Ma come si inserisce Brad Pitt, nell'ultimo progetto di Quentin Tarantino? Parte del 2024, l'attore la trascorrerà sul set di un film dedicato alla Formula 1. Nella pellicola prodotta da Apple, interpreta un ex pilota che - ormai in pensione - sceglie di rimettersi in gioco. Se le trattative per The Movie Critic dovessero andare a buon fine, dunque, la produzione dovrebbe cominciare non prima della seconda metà del 2024.