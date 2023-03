Quentin Tarantino, pronto per il suo ultimo film "The Movie Critic"

Per diversi anni Quentin Tarantino ha accennato al fatto che il suo decimo film sarebbe stato la sua ultima avventura dietro la macchina da presa e The Hollywood Reporter ha confermato che il leggendario regista sta preparando un nuovo lungometraggio dal titolo The Movie Critic le cui riprese dovrebbero iniziare nell'autunno del 2023. I dettagli di questo nuovo film sono tenuti segreti , ma si ipotizza una protagonista femminile e una storia ambientata nella Los Angeles degli anni '70. Se questo progetto diventerà concreto, seguirà l’ultimo film di Tarantino, C’era una volta…a Hollywood , uscito nel 2019 e vincitore di due premi Oscar.

Alcuni dicono che la protagonista potrebbe essere Pauline Kael , l'influente critica nota per essersi scontrata con editori e registi allo stesso modo. Ex consulente della Paramount negli anni ’70, ha lavorato a stretto contatto con Warren Beatty ed è stata una pioniera per il movimento New Hollywood. In particolare Kael ha svolto un ruolo cruciale nell'ispirare importanti registi tra cui Wes Anderson e, ovviamente, Tarantino. Il regista di Pulp Fiction ha persino pubblicato Cinema Speculation nel 2022, una raccolta di saggi ispirati al lavoro di questa donna influente nel mondo della settima arte.

Il ritiro di Quentin Tarantino… colpa dello streaming?

Sebbene abbia realizzato così tanti successi durante la sua carriera, Tarantino è estremamente consapevole della storia del cinema e non desidera perdere i contatti con l’industria in futuro. Negli ultimi anni non è stato del tutto d'accordo con l’industria cinematografica e, in precedenza, si è schierato in difesa della pellicola rispetto al digitale e ha avuto da dire la sua sui film Marvel, conquistando un rimprovero dell’attore Samuel L. Jackson. “Non sono loro le star, ma i loro personaggi”, ha affermato il regista riguardo i protagonisti dei cinecomics, sottolineando che gli attori sono diventati famosi per quei ruoli senza essere star del cinema. Così Jackson gli ha risposto: “Ci vuole un attore per interpretare quei particolari personaggi. E il segno che un attore è una star è sempre stato il fatto di portare gente al cinema. Di che stiamo parlando? Chadwick Boseman è Black Panther. Non si può discutere. Ed è una star del cinema”. Di recente ha affrontato il tema del suo ritiro dalle scene con Chris Wallace della CNN, abbattendo non solo le sue stesse paure, ma anche come la sua comprensione di cosa sia un film sia cambiata nel tempo, specialmente con l'avvento dello streaming.

La pensione cinematografica

Il pensionamento non significa tuttavia che si rilasserà e non farà più niente, come lui stesso ha affermato. Una volta terminata la sua carriera da regista, Tarantino ha già pensato di dedicarsi alla scrittura. Il suo libro Cinema Speculation fa parte di un contratto con HarperCollins che prevede una seconda opera scritta da lui. Inoltre il regista di Kill Bill ha anche una serie televisiva di otto episodi in programma da girare quest'anno, che segnerà la sua prima grande incursione sul piccolo schermo. Tarantino ha anche pensato di diventare un drammaturgo e di spostarsi a teatro quando tutto sarà chiarito.