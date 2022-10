Tarantino: “Per me esistono 7 film perfetti, ecco quali”

Il regista di Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained e C’era una volta a… Hollywood ha offerto la propria personale Top Seven di titoli cinematografici secondo lui impeccabili. Eccoli

Quentin Tarantino non è nuovo all’esternazione di titoli a sua detta migliori della storia del cinema e della televisione. Recentemente il regista di Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained e C’era una volta a… Hollywood ha offerto la propria personale Top Seven di titoli cinematografici secondo lui impeccabili. Una lista in cui, a dispetto del numero, non compare però Seven, il film di David Fincher del 1995...



Il regista di Knoxville ha elencato le sette opere della settima arte che pensa siano "perfette”, citando film che ritiene "inattaccabili", inclusi titoli horror, commedie e pellicole di fantascienza.

Il suo intervento risale a giovedì 27 ottobre, quando Quentin Tarantino è apparso al Jimmy Kimmel Live.



Non aprite quella porta, il film “perfetto” per eccellenza secondo Tarantino

approfondimento Quentin Tarantino, le 10 serie TV preferite dal regista Il regista di Pulp Fiction ha recentemente affermato che The Texas Chainsaw Massacre del 1974 è uno degli unici film "perfetti" di Hollywood. Parliamo del celeberrimo film horror indipendente e a basso costo che in Italia è stato tradotto come Non aprite quella porta, diretto da Tobe Hooper.



Prima di ribadirlo durante l'ospitata al celebre show televisivo americano Jimmy Kimmel Live, Tarantino ha fatto la medesima affermazione nel suo nuovo libro intitolato Cinema Speculation, attualmente disponibile solo nella versione inglese (pubblicato dalla casa editrice Harper Collins).

Questa dichiarazione è stata messa in discussione dall'anfitrione del programma, Jimmy Kimmel, il quale poi ha chiesto al regista di nominare qualsiasi film che lui avrebbe classificato come intoccabile.

A quel punto Quentin Tarantino, 59 anni, ha risposto: "Beh, non ce ne sono molti. Questa cosa si lamenta per il fatto che la forma dell'arte cinematografica è difficile".



Poi però il regista premio Oscar ha aggiunto: "Guarda, quando dici film perfetti stai parlando dell'estetica di ogni singola persona ma stai anche cercando di rendere conto di tutta l'estetica ... i film perfetti in un certo senso attraversano tutta l'estetica in un modo o nell'altro".



I film incensati da Tarantino

approfondimento Quentin Tarantino replica a Kanye West: "No, Django non è un'idea sua" Tarantino ha continuato spiegando che i suoi sette film “perfetti” potrebbero non essere i film perfetti secondo altri, e che le persone dovrebbero accettare che tutti abbiano i loro preferiti.



Ha poi rivelato altri film che sono entrati nella sua top seven: Lo squalo (1975), L'esorcista (1973), Io e Annie (Annie Hall, 1977), Frankenstein Junior (1974) e Ritorno al futuro (1985).

Dopodiché ha aggiunto un altro nome all'elenco, il western del 1969 di Sam Peckinpah, Il mucchio selvaggio (The Wild Bunch). Il regista ha aggiunto che non era tecnicamente un film "perfetto", ma era "così inattaccabile" che doveva per forza entrare nella lista.



Tutti i titoli, in ordine di citazione di Quentin Tarantino, sono i seguenti: Non aprite quella porta (1974); Lo squalo (1975); L’esorcista (1973); Io e Annie (Annie Hall, 1977); Frankenstein Junior (1974); Ritorno al futuro (1985) e Il mucchio selvaggio (1969).



Il regista ha anche risposto all'affermazione di Kanye West secondo cui Tarantino avrebbe rubato l'idea per Django Unchained al rapper. Ha liquidato l’accusa del rapper di Chicago dicendo a Kimmel che "non c’è (nessuna) verità nel fatto” che Kanye West abbia avuto l'idea per il film.