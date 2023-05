Quentin Tarantino, il suo ultimo film sarà su un critico di Hollywood

Cinema

Quentin Tarantino compie 60 anni, i suoi film da regista (e i camei)

È considerato uno dei maestri del cinema, capace di combinare stili diversi e di crearne uno tutto suo, unico e inconfondibile. È Quentin Tarantino, che oggi - 27 marzo 2023 - compie 60 anni. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore è nato a Knoxville, in Tennessee, nel 1963 ed è cresciuto a Los Angeles. Come racconta nel libro Cinema speculation, a 7 anni ha iniziato ad andare al cinema con la madre e a vedere film non destinati ai bambini: la sua passione è nata così. Per festeggiare il suo compleanno, ecco i suoi film da regista (e i camei che nascondono)

I film diretti da Tarantino sono 9: Le Iene (Reservoir Dogs) del 1992; Pulp Fiction (1994); Jackie Brown (1997); Kill Bill: Volume 1 (2003) e Kill Bill: Volume 2 (2004), considerati un’unica pellicola; Grindhouse - A prova di morte (Death Proof) del 2007; Bastardi senza gloria (Inglourious Basterds) del 2009; Django Unchained (2012); The Hateful Eight (2015); C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) del 2019. Più l’episodio Four Rooms del film L'uomo di Hollywood (The Man from Hollywood) e Sin City, in cui appare come “special guest director“