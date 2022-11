Roma, svelato il murales dedicato a Ennio Morricone di Lucamaleonte

In occasione del 94° anniversario della nascita del maestro, questa mattina in Piazza Lorenzo Lotto 43 è stato presentato un murales commemorativo

Alle 11 di questsa mattina è stato svelato al pubblico il murales in zona Tor Marancia, dedicato al maestro Ennio Morricone, in occasione del 94° anniversario della nascita. Il progetto, promosso da Roma Cares, si è avvalso dell'arte di Lucamaleonte, autore del ritratto a tinte giallorosse di Morricone denominato "Vista su Roma", scelto attraverso una votazione sulla piattaforma di fan engagement Socios.com alla quale hanno partecipato oltre 4.500 tifosi in possesso di Fan Token $ASR.

Un regalo del Club a Roma



Come pubblicato attraverso una nota del club capitolino: "Il murale è stato realizzato sulla facciata di una palazzina ATER in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere Tor Marncia. Un regalo del Club alla città di Roma, realizzato con il contributo dei tifosi, per celebrare un genio della musica, romano e romanista". Sulla targa affissa al muro si legge: " "La Roma è una squadra da sempre con un carattere internazionale ma che sentimentalmente è racchiusa nei propri rioni. E’ una squadra aperta alla gente, ma che ha la capacità di essere globale. La Roma rappresenta la città". Alla cerimonia erano presenti il figlio Marco Morricone, oltre all’assessore della Giunta Regionale del Lazio Massimiliano Valeriani, il direttore del Community Relations Department del Club Francesco Pastorella, il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, i rappresentati dell’Ater, gli studenti coinvolti nella tappa speciale di ‘A Scuola di Tifo’ e una rappresentanza dei Roma Club.