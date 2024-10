Coldplay, 8 cose da sapere sul nuovo album Moon Music

Introduzione

È finalmente uscito il nuovo album Moon Music dei Coldplay: la band inglese capitanata da Chris Martin ha ufficialmente lanciato il decimo album in studio, uscito dunque oggi, venerdì 4 ottobre 2024.

Poco fa è stato pubblicato anche il primo videoclip dell'album, quello del brano All My Love, video diretto da Chris Candy (con montaggio di Diego Astorga, mentre l'art director è Ryann Bosetti), prodotto da Mandi Frost e girato conl'iPhone (come si legge nella didascalia ufficiale del video su YoyTube, che potete guardare di seguito). E in questo videoclip si vede la scena del karaoke nel locale Dino's in cui un irroconoscibile Chris Martin (a metà tra Rivers Cuomo dei Weezer, Adam Driver e anche un po' Austin Power) canta appunto il brano All My Love.

Il progetto di Moon Music è guidato dal primo singolo del disco, feelslikeimfallinginlove, insieme alle tracce successive All My Love e We Pray, una collaborazione con Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI.

Moon Music include anche altre due collaborazioni: Ayra Starr in Good Feelings e Jon Hopkins nella traccia omonima.

In linea con l'impegno ecologico a lungo termine del quartetto, i Coldplay hanno fatto "grandi sforzi" per rendere la versione fisica di Moon Music "il più sostenibile possibile", secondo una dichiarazione ufficiale di Martin e soci.

Ecco tutto quello che bisogna sapere su Moon Music. Ma prima, guardate qui il videoclip della canzone All My Love.